Bras-Panon : le Département aura un stand pour la 45e Foire agricole

Ce mercredi 24 avril 2024, le vice-Président du Conseil départemental, Rémy Lagourgue, a confirmé la présence du Département à la 45e Foire agricole de Bras-Panon, organisée du vendredi 3 au dimanche 12 mai, lors d'une conférence de présentation de l'événement. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo : Loic Calichiama - Département de La Réunion)

Rémy Lagourgue, vice-Président du Conseil départemental, participait ce mercredi 24 avril, à la conférence de présentation de la 45e Foire agricole de Bras-Panon, organisée du 3 au 12 mai, au côté du maire Jeannick Atchapa.

La Collectivité confirme son soutien plein et entier à ce rendez-vous annuel incontournable du monde agricole local, vecteur privilégié de promotion des filières animales, végétales et horticoles auprès du grand public.



Comme lors des éditions précédentes, le Département y tiendra un stand où les visiteurs seront informés de ses interventions en matière agricole. Pour sensibiliser le public à l’importance de consommer local, le label 100 % Réunion, lancé par le Conseil départemental en fin d’année 2022, sera également présenté, avec les producteurs labellisés eux-mêmes. Ce stand accueillera aussi une communication sur le Plan Opérationnel de lutte contre les espèces Invasives (POLI), et des animations, tout au long de la foire.

« Le Département, en qualité de chef de file de la politique agricole et de gestionnaire des fonds européens, s’attache à soutenir le monde agricole. Notre présence à leur côté est un témoignage de notre engagement sans faille pour accompagner la souveraineté alimentaire, le rayonnement de nos productions d’excellence ainsi que les femmes et les hommes qui travaillent la terre », souligne Rémy Lagourgue.