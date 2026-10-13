Département : concertation autour du projet Meren sur la mobilisation des ressources en eau

"Pour faire face au changement climatique et aux défis de l'eau, le Département de La Réunion a lancé sa première concertation publique pour le grand projet Meren nord (mobilisation des ressources en eau des micro-Régions Est et Nord)" indique la collectivité départementale dans un post publié ce lundi 12 octobre 2026. "Cette séance a permis de présenter les enjeux du projet, ses objectifs, ses principales caractéristiques ainsi que le cadre de la concertation" note le Département (Photo Conseil départemental)