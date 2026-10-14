Département : un assouplissement de la loi littorale va faciliter la construction de structures touristiques dans les Hauts

Une proposition de loi sénatoriale intègre des "assouplissements de la loi Littoral dans les zones de montagne de l’île", selon un communiqué de presse du Département. Un assouplissement qui va permettre de "faciliter" la construction d'infrastructures touristiques dans les Hauts. (photo : Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

La mobilisation du Département en faveur du développement touristique des Hauts de La Réunion a porté ses fruits. La proposition de loi sénatoriale examinée en juin dernier intègre désormais un article prévoyant des assouplissements de la loi Littoral dans les zones de montagne de l’île. Cette avancée figurait à l’ordre du jour de la rencontre entre la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, et le président du Département, en déplacement dans l’Hexagone à l’occasion du 95e Congrès des Assises des Départements de France.

Pour Cyrille Melchior, « ces évolutions sont déterminantes. Jusqu’à présent, les règles destinées à protéger le littoral et la montagne pouvaient freiner la réalisation d’infrastructures adaptées aux besoins des sites à forte fréquentation touristique, notamment les grands gîtes du Piton de la Fournaise et du Piton des Neiges. L’article 4 nouvellement intégré doit faciliter la création d’équipements d’hébergement et d’accueil du public, afin de renforcer l’attractivité touristique et le développement économique des Hauts, dans le respect de l’environnement ».

La sénatrice Viviane Malet a également fait adopter un amendement visant à consolider cette avancée et à permettre, dans un cadre réglementé, l’implantation d’équipements destinés à l’accueil du public sur les sites majeurs de l’île.

Cette évolution ouvre de nouvelles perspectives pour les Hauts, dont les « Pitons, cirques et remparts », inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, constituent un atout touristique majeur.

Le Département poursuit ses échanges avec le Gouvernement et les parlementaires en vue de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. L’objectif : concilier protection de l’environnement, développement touristique et création d’opportunités économiques pour les habitants des Hauts.