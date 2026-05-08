Le Département présent à la Foire agricole de Bras-Panon

"Pendant ces 10 jours, venez à la rencontre des producteurs de la marque 100% La Réunion. Ils vous présenteront et vous feront déguster leurs produits 100% péi : confitures, achards, produits transformés, thés, bananes et farine de bananes bio, Riz Réunion (uniquement le samedi 9 mai) et autres produits d'exception..." écrit le Département dans le communiqué ci-dessous (Photo Stephan Laï-Yu)

Vous pourrez participer à l'enquête citoyenne AGRIPéi pour construire l'agriculture de demain.

À ne pas manquer avec nos partenaires :

- animation apicole avec l'ADAR le mardi 12 mai

- présentation de la filière avec l'Association Cacao Péi le mercredi 13 mai,

- remise de prix aux 14 meilleurs éleveurs le mercredi 13 mai à 14h30

- l'Office de l'Eau : animations, quizz le jeudi 14 mai