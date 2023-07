Salon international de l’agriculture : "un village Réunion" pour les exposants réunionnais

La 60ème édition du Salon international de l’Agriculture se tiendra à Paris du 24 février au 3 mars 2024. L’édition 2024 portera sur "la diversité des produits et productions". Afin de rendre visible et de valoriser le savoir-faire local, le Département et la Région Réunion, met en place "un village Réunion" qui regroupera des exposants réunionnais. Pour faire partie des exposants, les candidatures sont à soumettre au le vendredi 25 août 2023 (Photo: illustration rb/www.imazpress.com)

Afin de participez à cette manifestation les candidatures sont à adresser à sia@cg974.fr jusqu’au 25 août