Saint-Denis : une journée pour les aidants au Jardin de l'État

Un évènement a lieu samedi 17 octobre 2026 au Jardin de l'Etat (Saint-Denis) à l'occasion de la Journée nationale des aidants. Organisé par le Département, cette journée vise, selon le communiqué de presse, à "’informer sur les dispositifs et ressources existants" et à "rencontrer les acteurs du territoire". (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Tous engagés en faveur des aidants". C’est le thème de la 17e édition de la Journée nationale des aidants, qui se tiendra le samedi 17 octobre 2026, de 8h à 17h, au Jardin de l’État à Saint-Denis. Le GIP-SAP Réunion (Groupement d’Intérêt Public des Services à la Personne de La Réunion) donne rendez-vous au public en général, et aux aidants en particulier, pour une journée gratuite organisée avec le soutien du Département et de la CGSS Réunion.

L’équipe du GIP-SAP - composée de Stéphanie Vergoz, directrice du GIP SAP, et Gaëlle Morin, responsable de la plateforme de soutien et d’accompagnement des aidants - a choisi le 6 octobre, date officielle de la JNA sur le plan national, pour présenter au président du Département, Cyrille Melchior, le programme de cet événement d’envergure prévu le samedi17 octobre au Jardin de l'État.

Plus de 60 stands permettront de s’informer sur les dispositifs et ressources existants, de rencontrer les acteurs du territoire ainsi que de prendre soin de soi, à travers les désormais « traditionnels » ateliers de bien-être ou de coiffure. Des animations musicales avec des artistes péi rythmeront également cette journée conviviale et festive dédiée aux aidants.

"Cette édition porte une conviction : l’accompagnement des aidants est une responsabilité collective" précise Stéphanie Vergoz

"Familles, proches, associations, professionnels, employeurs, voisins ou institutions, chacun peut agir à son niveau. Être aidant, c’est accompagner au quotidien un proche malade, en situation de handicap ou en perte d’autonomie : soutenir, écouter, organiser, rassurer, parfois prendre en charge" ajoute-t-elle.

- Un investissement de 1.9 million d'euros au service des aidants -

Cyrille Melchior confirme qu'aucun aidant ne doit rester seul face à son quotidien. "Chacun, à son niveau, peut contribuer à mieux reconnaître, soutenir et accompagner celles et ceux qui prennent soin d’un proche".

Le Président du Département a rappelé l’engagement majeur en faveur des proches aidants mené par la Collectivité qui consacre notamment pour l'année 2026, 1.9 million d’euros au GIP SAP pour les actions en faveur des aidants : écoute, accompagnement social et psychologique, les Cafés des Aidants, le relais à domicile, les séjours de répit, la Maison de répit et la Karavan Sakiaid...

Le mois des aidants est également marqué par « Tienbo Ansanm’ », un théâtre-forum à la sauce péi sur la vie des aidants, avec les artistes Maroni et Micheline Picot. La première représentation, le 7 octobre au Cinépalmes de Sainte-Marie, a affiché salle comble.

Deux autres rendez-vous sont programmés : le 9 octobre au Ciné Cambaie de Saint-Paul et le 16 octobre au Ciné Grand Sud de Saint-Pierre.

Avec la JNA et les actions mises en œuvre, le GIP-SAP et le Département veulent faire de la solidarité envers les aidants, "une responsabilité collective : parce que chacun peut agir, à son niveau, pour qu’aucun aidant ne reste seul".

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