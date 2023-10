Attentat d'Arras : "nous devons rester unis"

Le Conseil Régional du Culte Musulman de La Réunion condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée dans un lycée d’Arras.

Nous présentons nos condoléances attristées aux proches du professeur qui a été assassiné et à tous ceux qui sont plongés dans le deuil et dans la peine.

Nous témoignons notre compassion à l’égard des victimes et de leurs familles et nous formons les vœux de bon rétablissement aux blessés. Nous tenons également à exprimer notre solidarité pleine et entière à l’égard de l’ensemble de la communauté éducative.

La sacralité de la vie est inscrite de la même manière dans nos valeurs spirituelles, dans nos valeurs républicaines, dans l’expression quotidienne de notre vivre- ensemble.

Selon des témoins, l’auteur de cette attaque odieuse aurait crié "Allah Akbar" Le CRCM rappelle vigoureusement que cette expression est totalement dévoyée par les terroristes qui l’utilisent à tort dans la réalisation de leurs desseins mortifères et de leurs crimes. Dans la véritable et authentique tradition musulmane, cette expression symbolise l’humilité de l’Homme devant Dieu Le Très Haut, Le Très Miséricordieux, Le Tout Miséricordieux.

Cette attaque cruelle ravive les moments douloureux que la communauté nationale a vécu. Nous devons rester uni pour, ensemble, dire notre dégoût face à l’horreur. Nous devons rester uni pour, ensemble, réaffirmer notre détermination à vivre paisiblement, fraternellement, respectueusement, sous l’égide de nos valeurs communes qui nous ont toujours rassemblé pour faire Nation : Liberté, Égalité, Fraternité. Nazir Patel Président du Conseil Régional du Culte Musulman de La Réunion