"La pauvreté dans la fonction publique" : courrier envoyé à Monsieur David Amiel, Ministre de l’Action et des Comptes publics

La FSU Territoriale 974 souhaite rappeler les difficultés économiques et sociales rencontrées par les agents publics à La Réunion, titulaires comme contractuels, ainsi que par les personnels employés sous contrats aidés au sein des services publics. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans sa publication du 6 octobre 2026, portant sur les revenus de l’année 2023, l’INSEE établit que 36,4 % de la population

réunionnaise vit sous le seuil de pauvreté, contre 15,9 % dans l’Hexagone. Plus d’un Réunionnais sur trois est ainsi

concerné.

Ces données ne mesurent pas spécifiquement la pauvreté des agents publics. Elles décrivent cependant un environnement

social particulièrement fragile, auquel les personnels qui assurent quotidiennement les missions de service public ne

sont pas soustraits.

Dans les collectivités et les établissements publics de notre territoire, les difficultés dont notre organisation est saisie concernent notamment les faibles rémunérations, les emplois à temps non complet, l’incertitude liée aux renouvellements de contrats et les charges pesant sur les familles monoparentales.

Pour certains agents, les dépenses indispensables de logement, d’alimentation et de déplacement absorbent l’essentiel des ressources disponibles.

L’exercice d’un emploi public ne suffit donc pas toujours à garantir des conditions de vie dignes et une stabilité professionnelle durable.

Cette situation appelle une réponse qui distingue, tout en les traitant ensemble, la précarité de l’emploi et l’insuffisance des

revenus. Un fonctionnaire titulaire peut connaître des difficultés financières importantes ; un agent contractuel peut cumuler ces difficultés avec l’incertitude sur son avenir professionnel.

Les dispositifs de majoration et d’indexation des rémunérations applicables à La Réunion constituent une protection essentielle

que nous demandons de préserver et d’élargir à tous les salaries..( la vie lé cher pou nou toute).

La FSU Territoriale 974 demande à l’Etat d’engager un plan d’action autour des priorités suivantes.

1. Étendre la compensation du coût de la vie aux personnels qui en sont exclus.

Nous demandons l’ouverture de négociations sur la revalorisation du point d’indice et du régime indemnitaire.

2. Organiser une sortie durable de la précarité de l’emploi

Nous demandons un recensement des besoins permanents couverts par des contrats précaires, suivi d’un programme

pluriannuel de création ou de transformation de postes en emplois permanents.

Ce programme doit favoriser les recrutements statutaires et les voies d’accès à la titularisation prévues par les textes, ainsi que

la sécurisation des parcours contractuels lorsque ce mode de recrutement est justifié. Il doit également traiter les situations de

temps non complet subi.

Un accompagnement financier de l’État est nécessaire pour permettre aux collectivités les plus contraintes de participer effectivement à cette démarche.

3. Revaloriser les plus faibles rémunérations

4.Renforcer l’action sociale accessible aux agents.

Nous demandons un soutien accru aux dispositifs de restauration, de logement, de transport et de garde d’enfants, ainsi qu’aux secours financiers d’urgence.

Une attention particulière doit être accordée aux familles monoparentales et aux personnels les moins rémunérés.

L’accès à ces dispositifs doit être rendu plus équitable entre employeurs et entre catégories de personnels.

5. Réunir une conférence locale et arrêter un calendrier d’engagements

Au-delà de ces mesures, nous sollicitons intervention du Préfet auprès des ministères compétents pour renforcer la lutte contre

la vie chère. La politique salariale et l’action sur les prix doivent être conduites conjointement.

Les agents qui font vivre le service public à La Réunion doivent pouvoir vivre dignement de leur travail et envisager leur avenir avec stabilité. Il en va de leur situation personnelle, mais également de l’attractivité des emplois publics et de la continuité des services rendus à la population.

Christian Picard

Secrétaire Départemental de La FSU Territoriale