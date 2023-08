Élections sénatoriales : soutien en faveur de la candidature de Mario Lechat

A quelques jours des toutes prochaines élections sénatoriales, Richard Nirlo Maire de Sainte Marie, ainsi que sa majorité municipale, ont décidé d'apporter leur soutien en faveur de la candidature de Mario Lechat pour les prochaines élections sénatoriales.

En premier lieu, Il convient de souligner que l'implication de Mario Lechat dans le monde socio-économique, lui a apporté une expérience et une connaissance davantage approfondie des problèmes et aspirations de tous les Réunionnais. C'est cette grande connaissance de "terrain" qui permettra à Mario Lechat d'apporter au Sénat l'éclairage le plus pertinent des problématiques spécifiques locales tant au plan économique que social.

En sa qualité de Président du SPADOM, syndicat des professionnels de l’audiovisuel de l’Outre-Mer, il a su obtenir auprès des Ministères de nombreuses avancées dans ce secteur.

En second lieu, il faut savoir que Mario Lechat est un homme d'expérience en politique, Vice-Président de la CINOR, élu de Sainte Marie ,il s’est impliqué tant dans la vie politique locale que nationale . Aussi, il saura rester un Sénateur de proximité et également convaincre et rassembler la plus large majorité des élu(e)s du Sénat, dès lors qu'il s'agira notamment de défendre les intérêts ainsi que les spécificités de La Réunion au sein de notre République.

Enfin, toutes nos grandes Institutions sont bien connues de Mario Lechat et nous pouvons compter sur son engagement et ses compétences, pour défendre avec dévouement les intérêts de la Réunion, sans clivage politique ,pour faire prospérer nos idées dans le sens du bien commun.

En conséquence, Richard Nirlo et sa majorité municipale appellent les Grands Électeurs de La Réunion à se joindre à eux pour apporter leurs suffrages à la candidature de Mario Lechat au tout prochain scrutin des Sénatoriales.