"Pour une Éducation Réunionnaise Épanouissante"

L'éducation est la clé du développement et de la cohésion de notre société réunionnaise. Alors que la visite du Ministre Gabriel Attal se profile, nous souhaitons mettre en lumière des thématiques qui nous tiennent à cœur et qui, nous en sommes convaincus, préoccupent de nombreux Réunionnais.

La Filière Professionnelle : Les lycées professionnels constituent une voie d'avenir d'excellence pour de nombreux jeunes Réunionnais. Cependant, des obstacles entravent encore le choix de la filière correspondant au mieux à leurs aspirations. Pour soutenir les jeunes dans la réalisation de leurs projets professionnels, nous devons faciliter leur mobilité dans l’île. Il est crucial d'établir des internats d'excellence à proximité de chaque lycée professionnel pour accueillir les jeunes. De plus, face au caractère insulaire de l'île, qui limite les opportunités de stage dans certaines filières, nous devons encourager les stages en métropole et dans les pays de la zone. Une question se pose : notre offre de formation est-elle réellement adaptée aux besoins du marché de l'emploi à La Réunion ?

Valeurs Républicaines et Identité : L'éducation doit être la base des valeurs républicaines qui nous unissent. Les jeunes Réunionnais, tout comme ceux de l'hexagone, semblent s'éloigner de nos valeurs et de notre identité. Il nous incombe de préparer les citoyens et les acteurs de demain en reconnaissant davantage notre identité réunionnaise dans l'apprentissage. Il est primordial d'explorer notre histoire et notre passé, qui sont les fondements de la cohésion de l'île. Nous devons permettre à chaque jeune Réunionnais de mieux s'intégrer dans le bassin indo-pacifique, en encourageant par exemple l'enseignement de l'anglais dès la maternelle.

Inclusion et Handicap : L'inclusion des élèves en situation de handicap représente un défi majeur. Le traitement des dossiers MDPH requiert en moyenne entre 6 et 9 mois localement, un délai insoutenable pour les parents d'enfants en situation de handicap. Il y a donc une nécessité de réduire ces délais et aussi d'investir davantage dans des ressources telles que les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH).

Dispositifs d'Aide Au Pouvoir d'Achat : Les aides aux familles réunionnaises sont cruciales pour garantir l'égalité des chances, particulièrement touchées par le coût de la vie. Le 1er août dernier, de nombreuses familles ont pu bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire afin de les aider à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire. En tenant compte du niveau élevé des prix, il serait pertinent de rendre cette aide plus équitable afin que l’égalité républicaine soit plus concrète.

En sensibilisant à ces enjeux, nous construisons ensemble une éducation réunionnaise solide et inclusive. Nous sommes impatients d'accueillir le Ministre Gabriel Attal et espérons que ces thèmes trouveront écho dans son programme et dans ses actions à venir.

Ensemble, pour une éducation épanouissante à La Réunion.

Sharif Bemat

Candidat Majorité Présidentielle 4ème Circonscription

Parti-Renaissance