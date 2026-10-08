140.282 inscrits à la primaire socialiste et démocratique : faisons entendre notre voix

Les identifiants permettant de voter en ligne viennent d’arriver par courriel, via [email protected]. Chacun pourra désormais prendre part au choix.

Le droit de vote n’est jamais un simple rituel. C’est le pouvoir de choisir, de défendre ses convictions et de ne pas laisser les autres décider à sa place.

Cette primaire est imparfaite. Ses règles peuvent être discutées. Sa participation sera probablement loin de celle de 2011. Mais s’en détourner, c’est laisser les autres choisir à notre place.

Derrière les candidatures, ce n’est pas seulement une question de personnes. C’est une question de ligne politique, de stratégie de rassemblement, de projet et de rapport au pouvoir.

À La Réunion, nous savons ce que la gauche peut changer ! Notre histoire nous le rappelle.

Lorsque le Parti Socialiste a gouverné, il a contribué à transformer profondément La Réunion : la décentralisation a rapproché la décision publique des territoires, les grandes avancées sociales ont amélioré la vie quotidienne et la culture réunionnaise a gagné en reconnaissance et en visibilité dans la République.

Ces conquêtes nous disent quelque chose d’essentiel : la politique peut changer les institutions, mais surtout changer des vies.

C’est pourquoi, en 2027, nous ne pouvons pas nous contenter de choisir un candidat.

Nous devons choisir ce que nous voulons faire du pouvoir.

Depuis La Réunion, nous devons aussi rappeler que la France ne s’arrête pas aux frontières de l’Hexagone. Notre territoire doit être entendu, respecté et pleinement associé à la construction du projet national.

Alors, chaque militant socialiste doit voter. Pas comme les autres. Pas par habitude. Pas par consigne. En conscience.

Faire de la politique consiste à s’engager pour ce que nous croyons vraiment.

Les 9 et 10 octobre, puis les 16 et 17 octobre, faisons entendre chacune et chacun, notre voix.

140 282 inscrits. 140 282 voix possibles.

En 2027, rien n’est joué.

Mais notre responsabilité, elle, commence maintenant.

Salim Nana-Ibrahim

Secrétaire de la Section du Parti Socialiste à Saint-Paul