Appel au calme et à la raison : Nouvel R' condamne les violences de cette nuit

Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026, des violences ont éclaté dans plusieurs communes de La Réunion. Ces débordements ont causé d'importants dégâts matériels, marqués notamment par l'incendie tragique de plusieurs commerces. On observe également avec effroi les images des violences urbaines d'une gravité inouïe qui se déroulent dans l'Hexagone (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Le mouvement politique Nouvel R', présidé par Cyrille Melchior, condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence et de vandalisme qui frappent notre territoire.

"La colère de nos concitoyens est compréhensible face à la hausse des prix, à la cherté de la vie et aux difficultés grandissantes du quotidien. Cependant, cette exaspération ne doit en aucun cas se traduire par des violences qui détruisent l'outil de travail de nos commerçants et mettent en danger les citoyens".

Nouvel R' tient à exprimer son entière solidarité envers les chefs d'entreprise et les salariés dont les commerces ont été détruits, victimes collatérales de ces tensions. Le mouvement apporte également son soutien aux forces de l’ordre, aux sapeurs-pompiers et aux services de secours mobilisés sur le terrain pour rétablir la paix publique.

Face à ce climat de tension, Nouvel R' lance un appel solennel à l'apaisement. La destruction et l'affrontement ne feront qu'aggraver la situation économique fragile de notre île.

La crise actuelle exige une réponse collective et immédiate. Il est urgent de renouer le dialogue et de mettre en œuvre des mesures socio-économiques fortes pour soulager le pouvoir d'achat des familles réunionnaises.



