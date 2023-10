Attribution du Prix Nobel de Paix

Le jury attribuant le Prix Nobel de la Paix 2023 a rendu son verdict. Les Chagos n'ont pas été retenus. Nous sommes déçus mais, à l’instar du mot d’ordre des amis chagossiens, nous "allons de l'avant". Nous vous informons que dès maintenant, nous ferons les démarches pour déposer à nouveau leur candidature pour l'année 2024.

En effet, au mois de janvier 2023, nos deux associations avaient soumis la candidature des Chagos, au Prix Nobel de la Paix 2023. L'inscription a été possible grâce à la collaboration d'anciens prix Nobel, d’universitaires et de parlementaires du monde entier.

Les Chagos, ce sont des femmes, des hommes et des enfants chassés de leur pays natal par la Grande Bretagne, à la demande des Etats-Unis, avec interdiction formelle d’y retourner. Leurs droits humains fondamentaux sont bafoués depuis 60 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que 400 natifs. Ce peuple, presque décimé, a pris en main son destin et se bat pacifiquement, avec persévérance, pour recouvrer ses droits et retourner vivre au pays. Nous sommes convaincus qu’ils seront de dignes représentants du Prix Nobel de Paix.

Nous ne lâcherons pas!

Nous profitons de ce message pour remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à ce dépôt de candidature et toutes celles qui nous ont accompagnés, notamment les médias locaux qui ont, de manière unanime, apporté un soutien appuyé à ce long combat. Une mention particulière pour le Journal du l’île et le journal Témoignages qui ont pavoisé leur Une aux couleurs du drapeau chagossien.

Le combat continue.

Never Give Up !

Julie PONTALBA pour le Mouvement Réunionnais Pour la Paix, Georges GAUVIN et Alain DRENEAU pour le Comité Solidarité Chagos - La Réunion