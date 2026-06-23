CMU du Gol : Un déni de démocratie agricole doublé d'une opacité financière inacceptable

La CGPER et l'UPNA exigent la transparence sur les dettes de 2025 avant toute ouverture de campagne. Ce mardi 23 juin 2026, les représentants des planteurs et des industriels se sont réunis à l'usine du Gol dans le cadre de la Commission Mixte d'Usine (CMU). L’ordre du jour était capital : fixer la date d'ouverture de la campagne sucrière 2026 sur le bassin cannier du Gol (incluant Savannah et Grand-Bois). Ce qui s'est joué lors de cette instance dépasse la simple questiond’un calendrier.

C'est un véritable scandale démocratique où la voix de la majorité des agriculteurs a été confisquée par une alliance minoritaire contre-nature avec l'industriel.

Il est inadmissible et intolérable de vouloir imposer à marche forcée un

début de campagne au 13 juillet alors même que les industriels maintiennent les planteurs dans une opacité financière totale concernant

la campagne précédente.

1. Opacité sur la campagne 2025 : Où sont les chiffres ?

Lors de l'installation du nouveau président du CPCS (Comité Paritaire de la Canne et du Sucre), il a été explicitement demandé aux industriels de communiquer des éléments vitaux pour nos exploitations : le montant exact des dettes des planteurs pour la campagne 2025, ainsi que le détail et la justification des retenues opérées sur leurs revenus. En raison des très faibles richesses enregistrées et des mécanismes liés au calcul du trop-perçu , de nombreux agriculteurs se retrouvent lourdement impactés. À ce jour, aucun élément, aucun chiffre n'a été communiqué par Tereos. C'est une attitude intolérable.

2. Pas d'ouverture de campagne sans transparence sur toute l'île.



Face à ce mépris des industriels, la CGPER et l'UPNA tapent du poing sur la table. Nous exigeons formellement, avant l'ouverture de la campagne sucrière sur l'ensemble de l'île de la Réunion, que les industriels transmettent à chaque planteur le montant exact restant dû pour la campagne 2025, le détail précis des retenues qui ont été faites, et à quoi elles correspondent précisément. On ne peut pas demander aux agriculteurs de couper la canne 2026 les yeux fermés alors qu'on leur cache le bilan financier de la campagne précédente.



3. Une majorité de terrain écrasée par une alliance de coulisses Ce manque de transparence absolu s'ajoute au scandale du vote de la CMU

du Gol.

Sur le terrain, la majorité des planteurs présents ont voté et exigé

l'ouverture de la campagne au 20 juillet pour préserver la maturité de la canne.



Le fait qu'une minorité syndicale (FDSEA et JA) s'associe au bloc industriel pour fabriquer une majorité artificielle et imposer le 13 juillet est un coup de poignard à la démocratie agricole. Ils sacrifient sciemment l'intérêt économique de la base pour se plier aux exigences de l'usinier.

La CGPER et l'UPNA restent unies et indéfectiblement alignées aux côtés des planteurs pour défendre leur dignité, leur droit à la transparence et leur juste rémunération.



Le Président de la CGPER et de UPN