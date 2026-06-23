CMU du Gol : Un déni de démocratie agricole doublé d'une opacité financière inacceptable

La CGPER et l'UPNA exigent la transparence sur les dettes de 2025 avant toute ouverture de campagne. Ce mardi 23 juin 2026, les représentants des planteurs et des industriels se sont réunis à l'usine du Gol dans le cadre de la Commission Mixte d'Usine (CMU). L’ordre du jour était capital : fixer la date d'ouverture de la campagne sucrière 2026 sur le bassin cannier du Gol (incluant Savannah et Grand-Bois). Ce qui s'est joué lors de cette instance dépasse la simple questiond’un calendrier.
Face à ce mépris des industriels, la CGPER et l'UPNA tapent du poing sur la table. Nous exigeons formellement, avant l'ouverture de la campagne sucrière sur l'ensemble de l'île de la Réunion, que les industriels transmettent à chaque planteur le montant exact restant dû pour la campagne 2025, le détail précis des retenues qui ont été faites, et à quoi elles correspondent précisément. On ne peut pas demander aux agriculteurs de couper la canne 2026 les yeux fermés alors qu'on leur cache le bilan financier de la campagne précédente.
3. Une majorité de terrain écrasée par une alliance de coulisses Ce manque de transparence absolu s'ajoute au scandale du vote de la CMU
Le fait qu'une minorité syndicale (FDSEA et JA) s'associe au bloc industriel pour fabriquer une majorité artificielle et imposer le 13 juillet est un coup de poignard à la démocratie agricole. Ils sacrifient sciemment l'intérêt économique de la base pour se plier aux exigences de l'usinier.
Le Président de la CGPER et de UPN