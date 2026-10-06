Contre l'impérialisme français dans l'océan Indien

(Actualisé) Ce vendredi 3 octobre a débuté l’opération "Pégase 26", qui consiste en une série de manœuvres aériennes dans le ciel réunionnais de divers appareils de l’armée de l’air – dont des Rafales – et qui doit s’achever ce mercredi 7 octobre. (Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cet exercice n’est que le dernier d’une série (avec notamment la mission "Papangue" en mars, ou encore "Sawabi 3" en décembre dernier), qui nous rappelle la réalité de notre pays en tant que réunionnais·es : une terre colonisée servant de porte-avion permanent pour les intérêts impérialistes français et occidentaux dans l’Océan Indien et les pays environnants. Rappelons aussi que si l’exercice "Pégase 26" concerne en premier lieu la base aérienne 181 de Gillot, il existe plusieurs dizaines d’autres sites militaires français à La Réunion (parmi les plus importants : la Caserne Lambert à St Denis, la base maritime du Port, le RPIMA et le RSMA à St Pierre ainsi que le centre d’entrainement de Bourg-Murat au Tampon) qui abritent plus de 2500 militaires et le siège des FAZSOI, utilisés à la fois pour l’agression des peuples environnants et la répression de notre peuple ou de ceux sous administration française (en particulier sur l’île comorienne de Mayotte actuellement).

Si tout est organisé pour faire passer cet exercice comme une simple banalité, nous ne pouvons que noter qu’il coïncide avec le déploiement depuis des mois et des mois d’une surenchère des logiques impérialistes et guerrières de la part du gouvernement français, lui-même en lien avec les agressions continues depuis bientôt 3 ans de l’impérialisme occidental (ou de ses alliés) envers les peuples environnants l’Océan Indien. Génocide et guerre au Soudan, en Ethiopie, bombardement de la Somalie, génocide en Palestine, invasion du Liban, guerre du Yémen, bombardement de l’Irak et de l’Iran... L’impérialisme français a d’ailleurs été plus que partie prenante dans les agressions citées, en déployant des troupes à plusieurs reprises (un porte-avion vers le détroit d’Ormuz il y a quelques mois, et encore récemment des troupes au sol en Arabie Saoudite).

En conséquence de tout cela, une partie des peuples en lutte face à ces agressions ont provoqué une crise dans la navigation des détroits les reliant à notre océan (les détroits de Bab-el-Mandeb au large du Yémen et d’Ormuz au large de l’Iran) dont nous commençons tout juste à voir les conséquences à La Réunion avec l’augmentation continue des prix des carburants depuis plusieurs mois. Ces conséquences de la crise de la navigation dans les détroits vont d’ailleurs s’aggraver dans les mois à venir (du fait des dynamiques des réserves pétrolières mondiales), et en ricochet de tout cela verront les conditions de vie des réunionnais·es, déjà impactées au quotidien par la vie chère et les logiques dues à notre situation coloniale se dégrader.

Face à tout cela, quelle est la réponse apportée par le gouvernement, porte-voix des intérêts de la bourgeoisie impérialiste française et les différents acteur·ices politiques réunionnais·es ?

En premier lieu, une répression toujours plus sourde envers les classes populaires, premières impactées par cette crise, que l’on peut constater dans le mouvement lycéen en cours, ou encore lors des événements s’étant déroulés il y a peu au Chaudron. Mais la réponse se trouve surtout par l’augmentation drastique du budget dévolu aux armées, passé à 436 milliards d’euros il y a peu, et par la réouverture d’un service militaire. Cet exercice "Pégase 26", doublé du déplacement de la ministre des armées, qui est présente dans le but d’annoncer un renforcement du nombre de soldats présents au quotidien sur le sol réunionnais, ainsi que de l’affectation à temps plein d’un avion de reconnaissance sur le territoire est ainsi une illustration concrète de cette réponse par la remilitarisation.

Dès lors, nous pouvons l’affirmer : il ne s’agit pas d’un banal exercice de démonstration des différents avions possédés par l’armée de l’air française, mais bien d’une illustration du renforcement de l’utilisation de notre pays pour servir les intérêts impérialistes – et leurs logiques guerrières - français et occidentaux dans l’Océan Indien et son entourage.

Réunionnais·es, refusons d’être otages ou complices de leurs logiques mortifères !

Plus que jamais, il est nécessaire de nous organiser contre les logiques guerrières et impérialistes, pour l’avenir de nos marmay et pour la démilitarisation et la paix dans l’Océan Indien !

Lantouraz Réyoné Pou La Pé

Collectif Réunion Palestine

Timizé

Nous Toutes 974

Solidaires 974

Ka Ubuntu

QG Zazalé

Attac

La Collective Kwir

CGTR