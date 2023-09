Décès du docteur Pinel

Michel Fontaine et le Conseil Municipal de Saint-Pierre présentent leurs sincères condoléances à la famille du Docteur Pinel, en particulier à sa compagne Daisy et à ses deux fils Thomas et Laurent. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Ancien chirurgien réputé dans le Sud de l'île, il a notamment œuvré au lancement du centre hospitalier de Terre Sainte. Professionnel respecté, investi auprès de ses patients comme dans les causes qu'il défendait, il laissera indéniablement dans les mémoires l'image d'un homme de cœur.