Déconjugalisation de l'AAH et inclusion par le renforcement du nombre, du statut et de la rémunération des AESH

Tribune libre d'Audrey Bélim et Philippe Naillet

Ce 1er octobre entrait en vigueur la déconjugalisation de l'AAH (Allocation adulte handicapé). (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En conséquence, il ne sera plus tenu compte des ressources du conjoint comme base des ressources pour son calcul et seul le bénéficiaire et ses ressources personnelles seront prises en compte dans le calcul de la prestation.

Cette proposition a été portée ces dernières années notamment par les socialistes dont nous faisons partie et nous nous réjouissons que le gouvernement l’ait enfin acceptée l’année dernière à travers le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Cependant, pour construire une société plus inclusive pour toutes et pour tous, il est important d’agir dès le plus jeune âge.

C’est ainsi que nous appelons de nos vœux le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour pallier au manque d’Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap (AESH) dont nous connaissons la précarité tant statutaire que financière. C’est d’ailleurs pourquoi nos groupes socialistes dans les deux assemblées se mobilisent chaque année pour œuvrer dans ce sens, à l’image de la loi initiée par notre collègue députée Marietta Karamanli, promulguée le 16 décembre 2022 et permettant quelques avancées toutefois loin des ambitions de la proposition de loi originelle.

En effet, en septembre 2022, on dénombrait 2690 postes d’AESH pour 7400 jeunes réunionnais en situation de handicap. En août 2023, ces derniers étaient 8000 tandis que le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, n’annonçait la création que de 180 postes supplémentaires dans l’île.

Ce nombre est largement insuffisant voire dérisoire au regard de la situation actuelle. Pour que tout le monde puisse trouver sa place dans une société plus équitable, tenir compte du handicap de chacun, quel que soit l’âge, est une nécessité. C’est pourquoi, nous resterons mobilisés dans les mois et années à venir sur ce sujet.