Des Jeux olympiques qui resteront à jamais gravé dans les mémoires

Pendant deux semaines, le Monde a vibré au rythme des jeux olympiques de Paris, la beauté de ces jeux comme la ferveur populaire qu’ils ont suscitées, resteront gravés à jamais dans les mémoires (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les athlètes ont été formidables et leur persévérance a payé. Avec 64 médailles, les Français sont montés sur le podium 31 fois de plus qu'aux JO d'été de Tokyo. La France mérite bien cette 5ème place gagnée grâce à l'excellence de nos sportifs et à la communion de tout un pays.

Je tiens à saluer les performances de nos athlètes réunionnais. Bravo notamment au rugbyman Jordan Sépho pour sa médaille d'or et à notre surfeuse Johanne Defay pour sa médaille de bronze. Je reste persuadé que ces performances auront un effet sur la pratique sportive de nos jeunes.

Je pense aussi à toutes ces personnes (le COJOP, les bénévoles, les forces de l’ordre etc.) qui se sont données corps et âmes pour assurer le bon déroulement des JO. Elles méritent elles aussi les honneurs pour avoir permis que cette grande fête se soit déroulée dans les meilleures conditions et qu’elle nous ait laissé de très bons souvenirs.

Le spectacle n'est pas fini pour autant, place maintenant aux jeux paralympiques !

A La Réunion, nous serons tous derrière nos sportifs : Dimitri Pavadé pour l’athlétisme, Laurent Chardard pour la natation et Gaël Rivière pour le cécifoot.

Nos athlètes n’ont pas fini de nous régaler...