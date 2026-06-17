Enfants de la Creuse : le Parlement franchit une nouvelle étape dans le travail de mémoire et de réparation

12 ans après la reconnaissance par l'État de sa responsabilité morale en 2014, obtenue grâce au combat des victimes, des associations et de nombreux élus, notamment Éricka Bareigts, alors députée, le Sénat a adopté conforme la proposition de loi portée par la députée Karine Lebon en faveur des enfants réunionnais déplacés de force vers l'Hexagone entre 1962 et 1984 appelés communément les "Enfants de la Creuse" (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Ce texte, dont Viviane Malet était rapporteure au Sénat, marque une nouvelle avancée majeure de considération et de réparation envers les victimes.

Il prévoit la création d'une commission de reconnaissance et de réconciliation, l'instauration d'une journée nationale de commémoration fixée au 18 février, date hautement symbolique pour les victimes, ainsi qu'une allocation dédiée aux anciens mineurs concernés.

Cette adoption poursuit le travail de vérité, de mémoire et de justice attendu depuis des décennies par les victimes et leurs familles.

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Audrey Bélim

Sénatrice