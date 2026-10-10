Fep-CFDT  : le 13 octobre et le 5 novembre, mobilisons-nous!

La Fep-CFDT appelle les personnels à faire grève et à rejoindre les mobilisations du 13 octobre en soutien aux revendications des lycéennes et des lycéens. Leurs inquiétudes sont légitimes : les jeunes doivent pouvoir étudier, se former et construire leur avenir dans des conditions dignes, avec les mêmes chances de réussite. ( Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com) (Photo Johnny Lagarrigue photo RB imazpress.com)

Dans le respect de l’indépendance du mouvement lycéen, la Fep-CFDT soutient leur droit à se mobiliser, à se réunir et à manifester pacifiquement, librement et en sécurité. Leur parole doit être entendue et leurs revendications prises en considération.

Cette mobilisation concerne aussi les personnels, qui veulent défendre leurs conditions de travail et disposer des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions. De meilleures conditions d’étude pour les élèves et de meilleures conditions de travail pour les équipes éducatives sont indissociables.

L’éducation ne peut pas se gouverner à coups d’injonctions. Les annonces et les décisions du ministre comme du Premier ministre doivent s’appuyer sur un véritable dialogue social avec les acteurs de l’éducation et leurs représentants. Les personnels attendent de la reconnaissance, des moyens et une participation effective aux décisions qui engagent leur travail et l’avenir des jeunes.

La Fep-CFDT appelle également à faire grève et à manifester le jeudi 5 novembre, avec l’intersyndicale, pour répondre à l’urgence sociale et environnementale.

Face à la hausse du coût de la vie et à la fragilisation des protections collectives, la Fep-CFDT demande une augmentation des salaires, des pensions et des prestations sociales, des revalorisations de carrière et des mesures concrètes pour l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Elle revendique également des moyens renforcés pour les services publics, notamment l’éducation, une fiscalité plus juste et des investissements à la hauteur des défis écologiques et industriels.

Le gouvernement doit entendre les jeunes et les personnels, ouvrir le dialogue et apporter des réponses concrètes. La Fep-CFDT appelle à se mobiliser pour l’éducation, la justice sociale et l’avenir.