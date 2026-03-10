Hausse des frais hospitaliers

La CGTR du CHU REUNION, tient à informer les patients réunionnais et tire la "sonnette d'alarme", face aux décrets scélérats (décrets L174-4 et L 174-5-1) qui ont été fait en catimini par le ministère de la Santé sur leur dos! En effet, ces décrets d'application datant du 26 février 2026, constituent un "coup de force" contre notre santé, puisqu'ils augmentent les forfaits Hospitaliers! (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour exemple, le forfait Hospitalier passe de 20 à 23 euros, celui des Urgences de 19,61 euros à 23 Euros, celui de la psychiatrie de 15 à 17 euros, les actes couteux de 24 à 32 euros... et ils sont malheureusement appliqués depuis le 1er mars 2026! Évidemment, l'addition va être "salée" pour l'ensemble des patients vivant à La Réunion et surtout pour les plus précaires!

De plus face à ces augmentations, les mutuelles vont inexorablement augmenter leurs tarifs, ce qui constitue une double peine pour les plus fragiles de notre société réunionnaise!! Les conséquences vont surtout se faire ressentir lorsque la classe moyenne, fréquentera de moins en moins les professionnels de Santé diverses (médecins, pharmaciens, dentistes...) préférant souffrir en silence, avec le risque d'aggravation de leur état de santé plutôt que d'aller chez leurs médecins. Dans ce contexte d'économies budgétaire, réalisées sur le dos des patients par ce gouvernement, cela constitue donc un scandale supplémentaire, ajouté à la vie chère, à la future augmentation des tarifs gaziers liés au contexte militaire actuel, à La Réunion.

Les politiciens de La Réunion n'en parlent même pas, plus préoccupés par les campagnes des municipales alors que ce sont leurs électeurs qui sont concernés!

La CGTR du CHU REUNION, dénonce par conséquent, avec force ces décrets gouvernementaux discriminatoires, qui aboutissent à long terme à une remise en cause de notre système de remboursement de la Sécurité Sociale au profit des plus aisés, qui eux pourront se faire soigner!

SE SOIGNER EST UN DROIT, PAS UN LUXE!

Bâche Frédéric, secrétaire général de la CGTR du CHU REUNION