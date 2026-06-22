Hommage à tous les pères, de la terre et du ciel !

En cette journée dédiée aux pères, nous pensons à tous les papas, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui nous ont quittés (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Nous pensons à ces hommes qui ont donné la vie, mais aussi à ceux qui ont donné leur temps, leur énergie, leurs conseils, leur affection et parfois toute leur existence pour le bien de leur famille.

Un père est souvent un repère, un protecteur, un guide. Il transmet des valeurs, enseigne le respect, le courage, le sens du partage et la responsabilité. Beaucoup de pères ont travaillé dans l'ombre, affronté les difficultés de la vie et porté de lourdes charges afin d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants.

Mais rendre hommage aux pères, c'est aussi regarder la réalité avec sincérité. Tous les parcours ne sont pas faits de bonheur. Certains pères ont été présents, aimants et dévoués. D'autres, malheureusement, ont laissé derrière eux des blessures profondes. Des familles ont été brisées par l'absence, l'abandon, l'indifférence, la violence ou des choix qui ont marqué durablement la vie de leurs proches. Il ne faut ni nier ces souffrances ni les oublier.

Être père ne se limite pas à donner la vie ; c'est une responsabilité quotidienne. Lorsqu'elle est assumée avec amour, elle construit des générations. Lorsqu'elle est négligée, elle peut laisser des cicatrices qui traversent le temps. Pourtant, chacun porte son histoire, ses fragilités et ses combats. Certains ont su reconnaître leurs erreurs et chercher le chemin de la réconciliation.

Aujourd'hui, nous voulons honorer les pères qui ont aimé, protégé, éduqué et soutenu leur famille, tout en ayant une pensée pour ceux qui portent encore les blessures laissées par un père.

Que la vérité soit reconnue, que la justice accomplisse son œuvre lorsque cela est nécessaire, et que chacun puisse trouver un chemin de paix intérieure.

En ce qui me concerne, ma pensée s'élève particulièrement vers mon papa Marco, qui est au ciel. Il n'était pas un homme parfait, car nul ne l'est, mais il m'a transmis des valeurs précieuses qui continuent de guider mes pas.

Son courage, sa foi, son sens du partage et son amour de la famille demeurent vivants dans mon cœur. Il me manque chaque jour, mais je rends grâce pour tout ce qu'il m'a légué.

À tous les papas de la terre qui accomplissent leur mission avec amour et fidélité, merci.

À tous les papas du ciel qui vivent désormais dans la mémoire de ceux qui les aiment, merci pour l'héritage laissé.

Et pour ceux qui ont connu les blessures de la paternité, puisse l'espérance ouvrir un chemin de guérison.