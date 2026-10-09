Incident aux Florilèges : la municpalité de Saint-Philippe exprime son soutien

C’est avec une vive émotion que j’ai appris l’accident survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur le site des Florilèges 2026, au Tampon, à la suite d’un incident lié à la stabilité de la scène, ayant fait cinq blessés parmi les personnes présentes pour les répétitions (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En ces circonstances, je tiens à exprimer, au nom du Conseil municipal de Saint-Philippe et en mon nom personnel, tout notre soutien et notre solidarité aux cinq victimes ainsi qu’à leurs familles et à leurs proches.

Nos pensées les accompagnent et nous leur souhaitons un prompt et complet rétablissement.

Je souhaite également adresser un message de soutien fraternel à la municipalité du Tampon, à ses élus, à ses agents ainsi qu’à l’ensemble des équipes mobilisées pour l’organisation des Florilèges, particulièrement éprouvés par cet incident.

J’adresse également mes remerciements aux sapeurs-pompiers et aux équipes de secours pour leur intervention et leur prise en charge des blessés.

Les Florilèges constituent un rendez-vous populaire et culturel majeur à La Réunion, un moment de partage et de convivialité attendu chaque année par de nombreux Réunionnais.

Aujourd’hui, au-delà de la déception liée à l’annulation de la soirée Miss et Mister Tampon, la priorité absolue demeure la santé et la sécurité des personnes.

Dans cette épreuve, la commune de Saint-Philippe tient à témoigner de toute sa solidarité à la commune du Tampon.

Olivier Rivière

Maire de Saint-Philippe