Hommage à Joël Manglou, figure de la musique réunionnaise, également homme de la terre et agriculteur à Saint-André

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition de Joël Manglou, figure de la musique et de la culture réunionnaises. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Auteur, compositeur, interprète et musicien, il aura marqué plusieurs générations par son répertoire, sa voix et son profond attachement à notre identité créole. Du séga au maloya, son parcours artistique raconte une Réunion authentique, généreuse et profondément attachée à ses racines.

Mais Joël Manglou était aussi un homme de la terre. Formé à l’agriculture et à l’élevage, il avait choisi de devenir exploitant agricole et avait ouvert à Belle Ombre, à Saint-André, une ferme-auberge, où se mêlaient agriculture, cuisine réunionnaise, musique et convivialité.

Cette dimension de son parcours disait beaucoup de l’homme : un artiste enraciné dans son territoire, proche de la terre et attaché à la transmission de nos traditions.

La Réunion perd aujourd’hui un artiste, mais aussi un homme qui aura su faire vivre notre culture sous toutes ses formes.

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble du monde culturel réunionnais.

Joé Bédier

Maire de Saint-André

Président de la CIREST