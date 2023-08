Jour du dépassement : nous sommes résolument déterminés à participer au combat du siècle

Depuis ce jour, l'humanité laisse une dette écologique et vit à "crédit écologique". Nous avons épuisé la totalité des ressources que la Terre est capable de produire en une année. Notre mode de vie et de consommation exploite à outrance un patrimoine unique et fragile : La Terre.

Depuis 1971, le jour de dépassement ne cesse d’avancer dans l’année. Aux origines confiné à la fin décembre, il est intervient depuis les années 2000 en plein mois de juillet-août.

Le jour du dépassement n’est pas une fatalité. Il peut être contré et repoussé. Tous les rapports des experts du GIEC et de l’IPBES démontrent que la transformation radicale de l’agriculture (agroécologie), une souveraineté alimentaire fonctionnelle et la sobriété énergétique sont les moyens existants pour garantir à l’humanité et surtout à la jeunesse des jours désirables, épanouissants et vivables. Nous en sommes capables sur notre territoire. !

Pour la voix citoyenne – La Réunion, le nouveau contrat social réunionnais est résolument écologique et doit traduire le respect que donne notre société à la nature et à la planète. Ce contrat se co-construit avec l’ensemble des citoyen.ne.s et des forces vives du territoire chaque jour avec ambition Nous demandons aussi que l’Etat, les collectivités locales et le monde économique s’engagent résolument à agir. Une vraie transition écologique d’envergure est vitale et ne peut pas reposer sur l’action et les gestes des citoyen.ne.s.

Nous sommes résolument déterminés à participer au combat du siècle, le combat pour le Vivant. Nous sommes confiants et sereins car nous sommes nous-mêmes ! Il y a tant de défis à relever. Nous sommes prêts à les relever dans l’optimisme.

Yer, zordi é domain, nou tout ansamb, nou tien bo, no larg pa Nou tout ansamb pou la ter de la Réynion !



Giovanni Payet

Porte-parole de Pour La voix citoyenne - La Réunion