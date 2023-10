À l’occasion de la commémoration de la journée internationale de la langue et de la culture créoles, le Collectif "20 ans de créole à l’école et droits des enfants réunionnais" souhaite dresser un bilan d’étape de ses actions et propositions à l’aune de ses rapports avec les deux principales institutions concernées, l’Académie et la Région Réunion.

S’agissant des autorités académiques, nous ne pouvons que déplorer un mépris institutionnel qui semble devoir s’inscrire dans la durée car malgré nos demandes réitérées, pourtant suivies d’engagements écrits, l’audience sollicitée se fait toujours attendre. Dans la même veine, notre projet-phare de « Plan pour l’enseignement de la langue et de la culture réunionnaises » (PELCR) transmis au Rectorat n’a fait l’objet d’aucun retour alors même qu’il a été à l’origine d’un boycott massif de la réunion du Conseil académique « Langue et Culture régionales » initié par notre collectif le 29 mars dernier. Tirant les conséquences de cette situation, nous inscrivons d’ores et déjà à notre agenda la prochaine réunion de ladite commission.

Concernant la collectivité régionale, la situation est mitigée quand on se réfère aux points actés lors de la réunion de travail qui s’est tenue à l’hôtel de Région le 5 avril dernier.

Après la présentation en plénière le 27 juin de la motion « Pour une Ecole en harmonie avec notre société », reprenant les fondamentaux du PELCR et dont nous avions souligné qu’elle ferait date, nous ne pouvons que regretter que sa validation en Commission permanente ne soit toujours pas réalisée. Il en va de même pour les autres demandes formulées, notamment la mise en place d’une Direction de la langue réunionnaise et le financement d’un grand plan d’information sur la LCR. Nous voulons encore croire que les engagements pris, qui sont dans la droite ligne des compétences octroyées par la loi-cadre de 2015 à la collectivité régionale, seront tenus.

Cette année, nous avons donc fait notre part et nous poursuivrons inlassablement notre combat pour une école prenant en compte les spécificités linguistiques et culturelles réunionnaises en prenant appui sur les dispositions de nombreuses conventions internationales et européennes, les implications de la loi Molac et moult rapports et recherches (Déclaration de Cayenne, CNCDH, Rapports CESE, IGSER…). Il en va du respect de l’intérêt supérieur et de la dignité nos marmay lékol et de leurs familles.

Kolèktif 20 an kréol dann lékol, droi bann marmay Larényon