Journée mondiale du travail social trop importante pour être passée sous silence !

Célébrée chaque année le 3ème mardi du mois de mars, cette année c'était le 19 mars, la journée mondiale du travail social vise à rassembler les travailleurs sociaux, étudiants en travail social...etc, afin de mettre en évidence “l’utilité du travail des professionnels de l’action sociale”. Surtout lorsque le secteur social est confronté à des nombreux défis et difficultés (Photo www.imazpress.com)

Ainsi, la journée mondiale du travail social née, il y a 41 ans (1983) au siège des Nations Unies à New York, est à l’initiative

de la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux (FITS).

Cette journée est l’occasion, de souligner l’importance cruciale des professionnels de l’action sociale, eux qui contribuent chaque jour à améliorer la vie des personnes en situation de vulnérabilité à travers le monde.

Parmi les piliers fondamentaux de ces travailleurs sociaux, engagement, dévouement, bienveillance, d’une persévérance et d’un professionnalisme inébranlable.

Cependant la crise sanitaire a mis en évidence les inégalités sociales et accentué les besoins des personnes les plus fragiles. C'est ainsi que les établissements sociaux, médico-sociaux, hôpitaux, collectivités et autres doivent donc être en mesure de répondre efficacement aux besoins croissants de cette population tout en garantissant le bien-être mais aussi de son le bien être de son

personnel.

Pour cela, il faut une plus grande reconnaissance des métiers du travail social, plus de moyens, un soutien des professionnels continue plus efficace, également un meilleur une revalorisation salariale dont beaucoup ont été exclus du “Ségur de la santé” avec de meilleures conditions de travail.

Quand on connaît que le travail se fonde sur la relation à l’autre dans “sa singularité et du respect de sa dignité”. Surtout, d’avoir

à l’esprit qu’à la Réunion des nombreuses problématiques plus grandement existent, dont violence envers ces professionnels.

Alors que l'on sait le rôle important et indispensable de ces travailleurs sociaux, eux qui méritent de la reconnaissance pour la qualité de leur travail et de leur dévouement....

Bref, pour terminer en cette journée mondiale du travail social, permettez-moi d’avoir une pensée particulière à mes ancien(es) collègues de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (dont la pédopsychiatrie) que j’ai côtoyé et avec qui j’ai partagé une vie professionnelle de plus de 40 ans sans oublier les patients et familles....

Qu’ils soient ici remerciés pour leurs grands professionnalismes, leurs engagements et leurs investissements pour la santé mentale de La Réunion.

Jean Claude Comorassamy