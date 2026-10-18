L’AMDR condamne fermement les violences et les exactions commises en marge des manifestations à La Réunion

L’Association des maires du département de La Réunion (AMDR) condamne avec la plus grande fermeté les exactions commises le samedi 17 octobre à La Réunion, en marge des manifestations organisées sur le territoire. (Photo Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Si la liberté de manifester constitue un droit fondamental, garanti par notre République, elle ne saurait en aucun cas justifier les violences, les dégradations ou les atteintes aux personnes et aux biens. Le respect de ce droit est indissociable du respect des lois, de la sécurité de chacun et des principes qui fondent notre pacte républicain.

Les violences commises en marge d’un mouvement de contestation ne peuvent être banalisées ni tolérées. Elles portent atteinte à la tranquillité publique, fragilisent le vivre-ensemble et font peser des risques sur les habitants, les commerçants, les agents publics ainsi que sur l’ensemble des personnes mobilisées pour assurer la sécurité de tous.

Les maires, les élus locaux et les agents territoriaux sont en première ligne face aux difficultés rencontrées par nos concitoyens. Ils exercent leurs missions au service de l’intérêt général, dans un souci constant de proximité, de dialogue et de responsabilité.

Les atteintes portées aux personnes, aux équipements publics et aux biens collectifs ne sauraient être considérées comme des actes sans conséquence : elles touchent directement les communes et, au-delà, l’ensemble de la population.

L’AMDR exprime sa pleine solidarité aux maires et aux élus des communes concernées, ainsi qu’à toutes les personnes affectées par ces événements. Elle réaffirme également son soutien aux forces de l’ordre et aux services de secours, dont l’engagement contribue à la protection des personnes et au rétablissement de l’ordre public.

Face à ces agissements, la responsabilité collective doit prévaloir. L’AMDR appelle chacun à faire preuve de discernement et de responsabilité, afin que l’expression des revendications puisse s’exercer dans le respect des personnes, des institutions et des biens.

Préserver la paix publique, protéger les habitants et garantir le respect des libertés fondamentales sont des exigences qui nous engagent tous.

La République ne peut se construire sans respect de ses principes, de ses institutions et de celles et ceux qui les font vivre au quotidien.

Serge Hoareau