L’eau dans tous ces "Etat"

Avec le réchauffement climatique, ce qui devait arriver est malheureusement arrivé...Le manque d’eau dans l’Est et la sécheresse chronique dans l’Ouest replace dans l’actualité brulante la nécessité de gérer au mieux la ressource en eau... (Photo Jean Michel MOUTAMA photo Sly imazpress)

À La CGPER, nous sommes fermement convaincus que la promotion et la défense des productions agricoles locales est une ardente priorité, et qu’elle doit reposer sur des actions concrètes et des engagements solides de la part de tous et notamment aussi du soutien des pouvoirs publics.

Depuis longtemps la CGPER a soulevé l’importance de trouver des solutions autres pour les éleveurs, que de les alimenter en camion citernes pendant les périodes de sécheresse. Nous avions jadis proposé une table ronde pour mettre tous les acteurs en action et trouver des solutions : Adduction d’eau pour l’agriculture, connections des réseaux, restauration des canalisations et réduction des fuites, sachant que la perte totale des réseaux avoisine les 50 voire 60%.

Si on est arrivé à cette situation aujourd’hui, cela veut clairement dire que les efforts n’ont pas été suffisants pour réduire ces pertes alors que les fonds européens destinés à structurer les filières agricoles et à faciliter l’urbanisation, sont versés à La Réunion.

Le problème n’est donc pas que « l’Etat » reprenne en main la compétence transmise aux collectivités locales par les lois de décentralisation.

Les solutions à trouver ne sont qu’une question de bon sens, de priorités à fixer et sans doute de moyens ?

Personne ne parle de ces millions de litres qu’on rejette à la mer dans l’Est de l’île. Certains « experts en tout », répondront qu’il faut respecter le cycle de l’eau et que c’est naturel que l’eau de la rivière de l’Est, détournée pour faire tourner des turbines, retourne à la mer. Mais si on pousse la réflexion plus loin, si cette eau était reprise pour servir les besoins en eau des ménages et des agriculteurs, ne retournera-telle pas en définitive à la mer ?

Avec la situation alarmante de Mayotte, qui subit une sécheresse sans pareil, le trouble est jeté : La gestion d’urgence à Mayotte, bouscule les agendas des ministres... ils sont au chevet du malade, et on cherche à administrer des traitements de cheval, plutôt que de rechercher les causes de la maladie à Mayotte, comme à La Réunion.

Voilà la preuve s’il en fallait une, que le coût de l’inaction sera toujours plus cher que le cout de l’action.

Le médicament : Une reprise en main par l’état des compétences transférées aux collectivités locales, depuis les lois de décentralisation.

Mais de quoi parle-t-on quand l’Etat à travers les propos de Mr. Le Ministre chargé des Outre-Mer, évoque une reprise en main possible de la compétence « Eau » à La Réunion, si les collectivités le souhaitent ».

S’agit-il de reprendre en main la compétence eau, ou s’agit-il d’un coup de com, pour dire aux élus réunionnais qu’ils ne sont pas à la hauteur de la situation ?

Peu importe, à la CGPER, nous osons espérer que les collectivités qui ont reçu la « compétence eau », ne laisse pas l’état reprendre d’une main ce que la loi leur a donné de l’autre.

Gérald Darmanin a habilement surfé sur la question posé par un Député de La Réunion, naïvement il a feint de croire que le Député en question accusait l’irresponsabilité des élus réunionnais...

S’il s’agit effectivement de perte dans les réseaux, il faut que l’Etat et les collectivités locales prennent chacun leur responsabilité, car la politique de l’eau en France est encadrée par la directive européenne sur l’eau publiée en 2000 : Ce texte parle de solidarité financière organisée par une agence de l’eau en métropole et par un office de l’eau en outre-mer (hors Mayotte).

Alors en proposant, une « recentralisation » de la gestion de l’eau, le Ministre évite de répondre aux vrais questions... : Une des directives demande d’assurer une participation active des acteurs de l’eau et du public en prévoyant en particulier des consultations du public sur l’identification des questions principales qui se posent pour la gestion de l’eau dans le district.

Donc il ne s’agit pas simplement que l’Etat reprenne cette compétence pour régler le problème du manque d’eau, il s’agit plutôt de travailler dans la transparence pour que tous les citoyens, y compris les agriculteurs participent en responsabilité à la gestion de la ressource et de la qualité de l’eau avant les canalisations, dans les canalisations et après sa consommation.

A la CGPER nous suggérons plutôt d’organiser des assisses de l’eau à La Réunion. Elles devront conduire chacun à prendre ses responsabilités et à l’Etat de jouer son rôle à travers la solidarité nationale et des financements à la hauteur de la situation. Ce en raison d’une actualité brulante : Le changement climatique.

Si nous en avons la volonté, nous pourrons sortir par le haut de cette crise de l’eau.

Jean Michel Moutama

Président de la CGPER