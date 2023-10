La dépénalisation de l'homosexualité à Maurice : une victoire contre l'héritage colonial, mais la lutte continue

C'est avec une grande émotion et une immense joie que nous saluons la décision historique de la Cour Suprême de Maurice, qui a reconnu l'inconstitutionnalité de l'article 250 du Code pénal mauricien. Cette décision, qui dépénalise l'homosexualité à Maurice, est un pas significatif vers l'égalité et la justice pour les personnes LGBTQ+ de l’île.

L'article 250 du Code pénal mauricien, héritage de l'ère coloniale, avait longtemps été utilisée pour criminaliser et persécuter les hommes en raison de leur orientation sexuelle. En 1838, ce n'était pas un Mauricien, mais bien le gouvernement britannique qui, s'appuyant sur le code pénal français, décidait de criminaliser les homosexuels. Ainsi, cette loi répressive était un héritage direct de la colonisation, un rappel constant du mépris colonial pour les droits fondamentaux et la dignité de tou·te·s.

Aujourd'hui, la République de Maurice marque la fin de cette époque sombre où l'amour était traité comme un crime. Cette victoire est un témoignage de la persévérance et du dévouement de militant·e·s, en particulier d’Abdool Ridwan Firaas Ah Seek, du collectif Arc-en-Ciel et du Human Dignity Trust, qui ont travaillé sans relâche pour la fin d’une discrimination vieille de 185 ans.

Cependant, même si nous célébrons cette avancée, notre combat pour la dignité et l'égalité est loin d'être terminé. Il est essentiel de noter que la dépénalisation de l'homosexualité n'est qu'un premier pas vers une société plus inclusive. De nombreux combats restent à mener.

À La Réunion, nous avons la chance de disposer de certaines avancées légales, telles que le PACS, le mariage pour tous et de la reconnaissance de nos identités de genre. Cependant, l'association Requeer ne se repose pas sur ces acquis. La situation des personnes LGBTQI+ dans la région de l'océan Indien reste difficile, marquée par la discrimination, le harcèlement, la violence et la

criminalisation.

Nous espérons que le nouveau Centre LGBTQI+ de l'Océan Indien permettra d'offrir un espace sûr pour échanger nos expériences de vie au-delà des frontières insulaires, de créer des liens et d'œuvrer ensemble à un monde plus équitable et équitablement plus juste. La lutte pour l'égalité de toutes les personnes LGBTQI+ de la région continue, et nous sommes déterminés à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. Ensemble, nous continuerons à progresser, à lutter et à célébrer les avancées vers un monde plus inclusif.

Voici un aperçu de la situation des personnes LGBTQIA+ dans notre région :

• Afrique du Sud : L'Afrique du Sud a été l'un des premiers pays à reconnaître le mariage pour tous en 2006, bien avant la France.

• Seychelles : La dépénalisation de l'homosexualité aux Seychelles date seulement de 2016. Cependant, l'homosexualité reste mal perçue et les couples LGBTQ+ ne sont ni reconnus ni dotés de droit.

• Mozambique : La dépénalisation de l'homosexualité au Mozambique remonte à 2015. Malgré cela, l'homosexualité continue d'être mal perçue et les couples LGBTQ+ ne bénéficient d'aucune reconnaissance ni droit.

• Madagascar : L'homosexualité est toujours mal perçue à Madagascar, avec des peines de prison pour des actes considérés comme "indécents ou contre nature".

• Maurice : La dépénalisation de l’homosexualité a été actée par la Cour Suprême ce 5 octobre 2023.

• Comores : L'homosexualité est punie pénalement aux Comores, pouvant entraîner jusqu'à 5 ans de prison.

• Kenya : L'homosexualité reste criminalisée au Kenya, même s'il y a peu de poursuites fondées sur le Code pénal, les personnes LGBTQ+ font l'objet d'un harcèlement policier continuel.

• Tanzanie : l'homosexualité est passible d'une peine de prison à vie.

• Ouganda : En Ouganda, les personnes homosexuelles encourent la peine de mort.

Ces exemples soulignent les différents degrés de reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+ dans notre région, allant de pays progressistes à d'autres où la situation est particulièrement préoccupante.