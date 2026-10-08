La FSU, toujours mobilisée aux côtés des lycéen⋅nes et des étudiant·es

Le 6 octobre, la mobilisation lycéenne et étudiante a été massive et réuni des centaines de milliers de lycéen·nes et d’étudiant⋅es, dans des cortèges revendicatifs, festifs et joyeux, accompagnés et soutenus par de très nombreux personnels et parents d’élèves (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les revendications portées par la jeunesse du point de vue des usagers du service public d’éducation et de l’enseignement supérieur, sur les moyens, le nombre d’élèves par classe ou d’étudiants par TD, la nécessité d’équipes pluri professionnelles complètes, ou le bâti scolaire résonnent avec celles que portent les personnels qui les soutiennent pleinement.

Les manifestations et rassemblements se sont généralement déroulés pacifiquement le 6 octobre. La FSU attend que le droit des lycéen·nes et des étudiant⋅es à s’exprimer, à revendiquer, à manifester soit respecté.

Les violences doivent cesser, la jeunesse doit être protégée.

Les organisations lycéennes et étudiantes poursuivent le mouvement en appelant les jeunes à manifester à nouveau le jeudi 8 octobre. Le gouvernement doit leur apporter des réponses en améliorant réellement leurs conditions d’étude.

La FSU appelle l’ensemble des personnels à poursuivre leur action de solidarité avec la mobilisation de la jeunesse, à continuer d’être aux côtés des lycéen·nes et étudiant⋅es en se mobilisant avec elles et eux, dans les manifestations et rassemblements du jeudi 8 octobre, y compris par la grève.

À leurs côtés, la FSU promeut une tout autre école, émancipatrice et démocratique, de la maternelle à l’université. Elle construit les mobilisations des personnels en ce sens.