Lancement de la caravane citoyenne du CRI du 974 sur l'île

Le CRI du 974 est un collectif citoyen responsable, pacifique et indépendant. Trois membres du CRI ont été auditionnés dans le cadre de la commission d'enquête "dysfonctionnements obstruant l'accès à une justice adaptée aux justiciables ultramarins", le 12 novembre 2025 (audition n°51). En l'état, le collectif ne reconnaît pas les conclusions finales du rapport de la commission concernant la Réunion en ce sens que ce rapport a mis sous silence de nombreux dysfonctionnements très graves notamment concernant les jugements des tutelles ou encore concernant l'absence de recours réels dans certains dossiers, la partialité dans d'autres etc. Pendant plusieurs mois, le CRI du 974 sillonnera l'île en compagnie de sa mascotte Ti Just afin d'informer les réunionnais de leurs droits. (Photo : D.R)

Le CRI du 974 a remis à la commission d'enquête énormément de preuves de tout ce qu'il a exposé, démontrant ainsi une confiance en l'institution judiciaire très ébranlée parmi les justiciables réunionnais.

Plus récemment Le CRI, reçu en audience ce vendredi 20 février 2026 par Mr Broussilon, collaborateur de Mr Darmanin, Ministre de la justice et Garde des sceaux en visite sur l'île, en présence d'une représentante de la Préfecture, leur a réitéré les mêmes propos pendant une heure.

Quelles suites donneront - ils tous aux incroyables révélations du CRI du 974 ? Le peuple observe et reste attentif.

Au vu des nombreux dénis de justice avérés et des souffrances vécues par tant de citoyennes et de citoyens confrontés aux dysfonctionnements de l'institution judiciaire à la Réunion (des situations individuelles très documentées dont chaque citoyen pourra prendre connaissance, au fil des jours, sur le site internet lecridu974.re), le CRI du 974 lance son tour des communes de l'île intitulé "Assé, Aret a zot - Plus jamais ça".

Pendant plusieurs mois, le CRI du 974 sillonnera l'île en compagnie de sa mascotte Ti Just qui symbolise l'un de ces nombreux justiciables brisé dans le silence par une justice qu'ils avaient pourtant saisie pour se défendre.

Au lieu de cela, ces justiciables sont iniquement condamnés et il n'est pas rare de constater des délais de procédure indécentes de 20 ou 30 ans ! La dignité humaine et les droits fondamentaux ne devraient pas être négociables dans un Etat dit de droit.

- Impact humain des injustices judiciaires -

Les conséquences sont lourdes :

Détresse psychologique

Maladies générées par le stress et les tensions permanentes

Ruptures familiales

Précarité économique (d'autant que le justiciable est "affamé" par un système judiciaire qui lui coûte cher, comme pour mieux le décourager)

Perte de confiance dans les institutions

- Principes du C.R.I. du 974 -

Non violence

Respect de la dignité humaine

Indépendance politique et institutionnelle

Paroles des justiciables mises en valeur (pour bien mettre en évidence l'étendue des dysfonctionnements)

Refus : du déni de justice, de l'opacité des décisions, du silence méprisant, de l'abandon institutionnel et de l'isolement des victimes de dénis

- Buts de la caravane -

Le CRI va à la rencontre du peuple pour que son cri de détresse ne reste pas isolé et soit entendu par toute la population et par les institutions en général. Pour briser le silence, le sentiment d'impuissance du pot de terre contre le pot de fer, l'isolement des victimes.

Recueillir la parole des justiciables lésés dans des constats répétés (témoignages anonymisés possibles).

Dénoncer la réalité des mécanismes d'injustices judiciaires à la Réunion et émettre un rapport structuré sur le sujet.

Faire signer sa pétition : STOP aux dysfonctionnements judiciaires ! Le CRI du 974 demande la création d'une commission de réparation des dénis de justice.

Car si l'erreur judiciaire existe bel et bien, son déni obstiné est dangereux pour la société. Reconnaître les erreurs c'est renforcer l'Etat de droit.

Le CRI du 974 invite tous les réunionnais à devenir signataires de cette pétition, dans l'intérêt général. Car, soutenir la création d'une telle structure, c'est préserver les droits fondamentaux des réunionnais. Lien vers la pétition du cri :

- Pourquoi une commission de réparation ?-

Pour examiner les situations de dénis de justice avérés.

Pour formuler des propositions de réparation acceptables par les victimes de dénis.

Pour en appeler à la responsabilité de l'Etat qui doit sanctionner les magistrats et autres professionnels du droit fautifs.

Pour l'arrêt des passe - droit, des abus d'autorité, des mises au placard complaisantes ou encore des mutations/promotions de ceux qui prennent la poudre d'escampette plutôt que de rendre des comptes aux justiciables réunionnais.

Pour contribuer à l'amélioration des pratiques de la justice à la Réunion.

- Le tour de l'île citoyen du CRI 974 -

La reconnaissance officielle du statut de victimes de l'institution judiciaire réunionnaise pour les justiciables lésés et en souffrance

La création d'un dispositif spécifique de type commission de réparation (voir ci-dessus ses objectifs)

Une enquête indépendante pour lever tout doute sur la genèse d'un véritable Conseil Départemental d'Accès au Droit (CDAD) suspecté de n'avoir été qu'une "coquille vide" jusqu'à une date très très très récente. Les réunionnais réclament toute la vérité sur ce sujet.

Le CRI du 974 ne remet pas en cause l'existence de la Justice mais interroge ses pratiques à la Réunion et en appelle à la responsabilité de l' Etat en demandant de véritables mécanismes de réparation pour les citoyens lésés par des fonctionnaires de la Justice qui auraient failli à leur charge.

Un Etat de droit est un Etat capable d'écouter les critiques saines de son peuple.

Ce tour de l'île citoyen s'inscrit dans une démarche responsable, dans le respect des institutions et dans un esprit d'attachement à un Etat de droit.

Le CRI du 974 invite tous les journalistes à relayer, au fil des semaines, ses rendez-vous citoyens parmi la population réunionnaise. Que ce soit avant, pendant ou après chaque étape, au même titre que ces "Rendez-vous gratuits du droit" toujours objets de publicité dans les médias.

Car le CRI du 974 est, lui aussi, d'utilité publique !