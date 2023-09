Le climat mondial change et La Réunion dans tout ça ?

Nous sommes les causes de nos problèmes ! La mondialisation, le commerce à outrance, la surconsommation, le transport aérien, le transport maritime, etc. Juillet et août ont été des mois très chauds pour l’Europe, le monde, pic de chaleur, incendies et les dégâts des eaux.

À LA Réunion, on n’a pas eu d’hiver ! Comment se prépare-t-on aux changements climatiques ? Pourtant, on le sait, le niveau des océans va monter du fait de la fonte des glaces. On sait aussi que les cyclones vont être de plus en plus destructeurs. La population continue à augmenter sur l’île, la période touristique est quasi continue maintenant. Ces situations feront augmenter la consommation d’eau, l’utilisation des ressources, qui n’auront pas le temps de se régénérer ! On doit se préparer et notre île a les capacités de le faire dans les domaines de la transition énergétique, alimentaire, économique et décisionnelle.

Mais pour cela faut, il avoir la volonté de mettre en œuvre ces actions au lieu d’avoir une vision à court terme et électoraliste. La preuve en est, personne ne défend au conseil de la planification Écologique l’accès à un rail pour le développement d’un transport en commun pour La Réunion ! Avec une enveloppe de 10 milliards pour les services express régionaux métropolitains,

La Réunion n’aura rien ! La faute à qui ?

À l’heure où nos élus sautent de mandat en mandat sans action concrète sur le terrain pour la population et les contribuables que nous sommes.

Ils préfèrent faire une carrière politique que de servir la population, avec une vision de pouvoir et d’argent, La Réunion et sa population ne va pas sortir gagnante là-dedans !

En espérant que dame nature nous préservera lors d’événements futurs sur notre île.

Ludovic Sautron