Le Département présente les initiatives des collèges

Au lendemain d’un entretien à l’Hôtel du Département, c’est au collège Bourbon, à Saint-Denis, que Cyrille Melchior a accueilli, jeudi 17 août 2023, le ministre de l’Education et de la Jeunesse, Gabriel Attal, et la secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au Service national universel, Prisca Thévenot. Le Président du Conseil départemental était accompagné pour l’occasion des conseillères départementales Sabrina Tionohoué et Nassimah Dindar, sénatrice (photos : Département)

Il a présenté l’établissement, ancien lycée Leconte-de-Lisle, aux ministres et rappelé que la Collectivité départementale est partenaire du programme pHARe, dispositif national de lutte contre le harcèlement scolaire, décrétée « cause nationale » par Gabriel Attal dès son arrivée à La Réunion. La Présidente du CDJ, Louna Fiarda, a indiqué que ce combat est important pour les jeunes et que c’est un thème majeur de sa mandature. Au collège Bourbon, cette cause a fait l’objet d’un travail artistique remarqué : l’une des affiches créées par les collégiens, lors de la résidence d’artiste avec le dessinateur Tehem, ira dans le bureau du ministre, à sa demande, et les autres circuleront, à la demande de Cyrille Melchior, dans tous les collèges de l’île.

La créativité des élèves s’est aussi exprimée lors de la visite par un concert de la classe orchestre, un des projets pédagogiques qui permet de développer le potentiel des élèves, au-delà des apprentissages socles.

Dans l’après-midi, le Président Cyrille Melchior a conduit les ministres dans un second collège, Guy-Môquet à Saint-Benoît. En présence des conseillères départementales Sophie Arzal, Sabrina Tionohoué et de Nassimah Dindar, sénatrice, les deux ministres ont assisté à un cours de Sciences et vie de la Terre dédié au développement durable. Ils ont également participé à un débat avec les membres de la « Cité éducative » de Saint-Benoit. Gabriel Attal y a annoncé une enveloppe de 500 millions d’euros dédiée à la rénovation du bâti scolaire. Cyrille Melchior a, lui, évoqué la reconstruction du collège de la Plaine-des-Palmistes. Il a aussi invité les porteurs de projets - parents, entrepreneurs ou même enseignants - à s’inscrire dans les appels à projets du Département, notamment le Budget d’initiative citoyenne (BIC). Il a félicité l’équipe éducative investie dans l’embellissement du collège et rappelé que la Collectivité soutient ces démarches à travers le Plan 1 million d’arbres.