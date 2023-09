Le Directeur Général EPSMR/CHOR s’envole aux Îles Wallis et Futuna !

Après plus huit années passées à la tête des deux hôpitaux publics, EPSMR (Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion) depuis juillet 2014 et du CHOR (Centre Hospitalier Ouest Réunion) en octobre 2015, une page se tourne pour l'homme qui a emprunté la voie du dialogue pour faire avancer les projets. Puisque le Directeur Général Laurent Bien, vient d’être nommé Directeur d’Agence de Santé du Territoire des Îles Wallis et Futuna. L’occasion de revenir sur ces 8 ans, au terme d’une période dense, riche et compliquée de la vie des deux équipes et de nos chers hôpitaux de l’Ouest.

Petit clin au rétroviseur. Dès sa nomination à l’EPSMR en juillet 2014, des sentiments d’inquiétude et malaise vont apparaître au grand jour. Le nouveau Directeur venant d'un hôpital général et non de la psychiatrie embarrasse le personnel, peur que la santé mentale soit moins défendue et délaissée. Mais bien vite, suite à des rencontres ces inquiétudes vont s’atténuer au fur et à mesure. Car le fil rouge annoncé par le Directeur Général, ça a été de “protéger la santé de la population, défendre la psychiatrie et le bien être des agents”, avec le sens du dialogue, de l’écoute, de l’engagement, de la responsabilisation et de l’esprit de projet. Alors que des nombreux défis de taille et imprévus l’attendaient sur cette trajectoire de la psychiatrie.

Pour illustrer ce chemin parcouru, la citation du célèbre philosophe stoïcien Sénèque me semble la plus pertinente à savoir "La vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent mais d'apprendre à danser sous la pluie".

Alors apprendre à danser sous la pluie, cela semble si loin déjà, mais avec des signaux forts et historique pour l'Ouest. L’ouverture dès mars 2019 le nouvel hôpital de l’Ouest ” à Cambaie, le CHOR. Mais avant, la psychiatrie a tracé sa route vers une diversification de son offre de soins en extrahospitalier et au plus près de la population.

Dans la foulée, la mise en place d'une Direction partagée, EPSMR/CHOR sur un même site. Ensuite le regroupement des services. Avec une assurance forte qui a été faite aux représentants du personnel par le Directeur Laurent BIEN : “tant que je serai là, il n’y aura pas de fusion des deux hôpitaux, je vous donne ma parole”. Ce qui est caractérisée aujourd'hui par une parole tenue, à l’approche de son départ !

Pourtant, à la fin de l’année 2019 début 2020. Nous n’imaginions pas encore, ce que l’avenir nous réservait. Alors que le pire scénario se dessinait avec la crise sanitaire aux conséquences drastiques, qui vont s’abattre sur le monde et sur nos hôpitaux.

Pendant que le virus circulait “sans passeport” de la Chine à l’Europe. Nous, nous étions dans des manifestations des départs en retraite et de remise de médailles de fin d'année, sans distance "sanitaire " et sans masque.... Ce même schéma valait aussi dans les divers services, avant qu'un changement radical soit mis en place rapidement.

-Huit années de grands défis-

Mais, la crise du COVID-19 a été aussi en réalité, d'une formidable démonstration de notre capacité d’adaptation de nos établissements et de nos équipes. Dont la Direction de manière générale a joué un rôle moteur. Une adaptation de nos “héros” qui s’est mise en œuvre très vite, volontaire et parfois au fil de l’eau, en fonction des circonstances, à un rythme soutenu enchaînant accueil, prise en charge, prévention, information, dépistage, vaccination...etc.

De ce fait, que l’on veut ou non, la période de fin 2019 à 2022 restera inscrite dans la mémoire collective et dans l'histoire des hôpitaux. Cette période inédite, totalement imprévisible a amené, les équipes engagées et riches de sa diversité, à transformer en profondeur ses organisations, en créant des filières de soins spécifiques Covid, à innover dans les prises en charge, même à l’EPSMR. Avec un objectif clair, soigner tout en veillant à protéger l’ensemble du personnel.

Malgré l’épidémie, les projets définis et programmés continuaient son bonhomme de chemin, puisque l’Établissement Public de Santé Mentale (EPSMR) en octobre 2022 inaugurait deux unités sur son site implanté à Cambaie, en présence du DG de l'ARS M. Gérard COTELLON. L'unité de crise pédopsychiatrique, baptisée « Vanille », accueillant des enfants et adolescents jusqu’à 18 ans. Et une unité adulte nommée « Zévi » qui constitue une structure dédiée aux soins intensifs psychiatriques. Et n’oublions pas les divers plans de titularisation mis en place, pour lutter contre la précarisation de l’emploi dans les deux établissements publics...etc,etc.

Alors pour terminer, je souhaite après avoir passé plus de 40 ans de vie passionnante en pédopsychiatrie et quelques années membre d'instance au comité technique d'établissement et représentant du personnel à EPSMR. Saluer les grandes qualités humaines et professionnelles de celui qui a été à la Direction Générale de notre Établissement pendant plus de 8 ans. Lui, le Comité Médical présidé par le psychiatre Jean François Appavoupoullé, l’ensemble des cadres et du personnel qui ont su faire évoluer aussi bien la psychiatrie que l’hôpital général, de concrétiser les nouveaux projets architecturaux en commun pour les deux hôpitaux et autres investissements.

Une leçon véritable, de "continuer à danser sous la pluie malgré l'orage et les vents” dirait surement Sénèque ! Mais, l’heure est aussi venue de transmettre flamme et flambeau à l’intérim déjà désigné par L'ARS, en la personne de Mme Aurélie RAMA (Site ARS) et de souhaiter au futur Directeur d’Agence M. Laurent BIEN, une belle continuation dans le ciel du Territoire des Îles Wallis et Futuna.

Jean Claude Comorassamy