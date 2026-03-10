Les Écologistes en alliance avec Ericka Bareigts

Les Écologistes ont voté en octobre dernier pour renouveler leur alliance avec Ericka Bareigts, nous serons donc présents sur sa liste les 15 et 22 mars (Photo : sly/www.imazpress.com)

Depuis 2020, chacun peut voir la transformation progressive de la ville avec ses pistes cyclables, ses jardins partagés en pied d’immeuble, son téléphérique urbain Papang et ses nouveaux aménagements autour des cinq stations, le chantier en cours de la forêt urbaine au sein du site de Dionypark, la politique de verdissement de la ville avec de nouvelles plantations d’arbres, un budget participatif ambitieux, etc.

Beaucoup a été fait mais il reste encore à faire. En matière de mobilité notamment avec bientôt - le marché a été déjà attribué - un deuxième téléphérique urbain de Bellepierre à La Montagne, ce qui fera de Saint-Denis, une des rares villes dans le monde à avoir deux structures de ce type. Il y aura aussi le déploiement du Baobab qui permettra de diminuer la pression automobile aux entrées Ouest et Est. Un grand plan abribus sera réalisé pour le confort des usagers et les mettre à l’abri de la pluie et du soleil avec des places assises. Nous testerons tous les 3 ème dimanches de chaque mois la gratuité du transport en commun et nous continuerons à développer le Bus de Nuit qui est déjà un succès.

Le 15 mars 2026 est une date particulière puisque cela fera quatre ans que nous aurons inauguré le Papang dont le succès quantitatif et qualitatif est incontestable.

Pour continuer et pour réaliser tous ces projets, nous avons besoin de vous, c’est pourquoi nous appelons tous les électeurs écologistes de notre commune à voter dès le 15 mars pour la liste de notre alliance, « Saint-Denis pour tous », conduite par Ericka Bareigts.

Julie Lallemand et Jean-Pierre Marchau

Les Écologistes

Élu.e.s Mairie et Cinor