Les sénatoriales à La Réunion : un ron de batay cok et 6 ans de nouveau perdus pour La Réunion

Cette campagne des sénatoriales a été un jeu d’appareil politique pour jauger qui sera la meilleure écurie pour les futures élections municipales et régionales.

Les candidats ont fait un ron de batay de cok ! Cette séquence politique s’est traduite par des règlements de compte permanents, déshonorants l’action politique. Les candidats ont enfermé volontairement dans le cachot les grands enjeux qui attendent La Réunion. Pas un projet, pas une idée nouvelle n’a été proposé aux citoyens… sont-ils déjà usés ?

Dans notre pays, le Sénat est un espace démocratique où se joue l’avenir des territoires et bien plus qu’à l’Assemblée Nationale. En effet, le Sénat est à l’initiative des lois qui régissent le fonctionnement et l’attribution des compétences de nos collectivités locales. La chambre est aussi l’arbitre lorsque des lois proposées par l’Assemblée ou le gouvernement sont trop rudes. Elle est là pour contrôler l’action du gouvernement.

L’inexistence des débats a montré une nouvelle fois que les citoyens et citoyennes, qui font des élus de grands électeurs, ont été oublié. De nouveau, ki sa i mang salad ? A nou mêm !

Qui, pendant les sénatoriales, a osé soulever les questions liées à la pauvreté, à la faim, au logement, à l’emploi, au vieillissement de la population réunionnaise, à la transition écologique et sociale notre île. Personne !

Nous sommes exaspérés par l’absence de considération et de prise de position sur l’avenir de La Réunion pour les générations qui vont advenir. Pour 6 ans, nos sénateurs et sénatrices ne seront pas là pour défendre notre île dans un monde en profonde mutation, en proie aux peurs et aux fanatismes.

La voix citoyenne – La Réunion n’attend et n’espère rien des nouveaux sénateurs. Elle prête à présent à se mobiliser de nouveau pour les habitants La Réunion et pour redonner du sens à l’engagement politique.