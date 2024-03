Lettre "Journée Mondiale de l’Eau"

En cette Journée Mondiale de l'Eau je prends la liberté de vous écrire afin de partager avec vous quelques réflexions importantes sur les enjeux liés à cette ressource vitale. L'eau est un élément essentiel à la vie sur Terre, et pourtant, nous sommes confrontés à des défis de taille quant à sa disponibilité, sa qualité et sa gestion durable. Dans un contexte où la population mondiale ne cesse de croître . (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Chaque jour, plus de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies liées à l’insuffisance de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, tuant plus de 1,4 million de personnes chaque année. En dépit des engagements de la « communauté internationale », le droit d’accès à l’eau n’est toujours pas assuré à tous les habitants du monde et la moitié d’entre eux risque de manquer de cette ressource vitale dans 25 ans.

Dans un rapport publié par l’Organisation Mondiale de la Météorologie il est précisé que 3,6 milliards de personnes n'ont pas eu un accès suffisant à l'eau potable pendant au moins un mois et que d’ici 2050, elles seront 5 milliards dans ce cas. A coté de chez nous on pense notamment à Mayotte, Madagascar, les Comores .

C’est un signal d’alerte qui doit retenir notre attention car cela entrainera un déplacement des populations vers des pays plus riches en eau et accessible.

C’est nécessaire de rappeler la nécessité d’avoir accès à l’eau et ses conséquences

Dans une moindre mesure, mais c’est important de le préciser , Ici même à La Réunion nous avons encore des citoyens qui n’ont pas accès à l’eau potable à certaines périodes de l’année.

La gestion durable des ressources en eau douce est donc un défi majeur. Les pressions exercées par l'agriculture par exemple ou l'urbanisation ont un impact significatif sur la disponibilité, et la qualité de l'eau. Il est impératif de promouvoir des pratiques agricoles et industrielles respectueuses de l'environnement, ainsi que des politiques de gestion de l'eau efficaces, afin de préserver nos ressources en eau pour les générations futures et de réfléchir à la gestion des eaux pluviales et le traitement des eaux usées.

On ne doit pas oublier que l'eau est essentielle à la réalisation de nombreux objectifs de développement, tels que la santé, l'éducation et la réduction de la pauvreté. En investissant dans la gestion durable de l'eau, nous pouvons contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs et à la construction d'un avenir plus juste et plus prospère pour tous.

Comme je l’ai précisé avec le dérèglement climatique la situation va devenir critique.



En 2020 à La Réunion près de 220 millions de mètres cubes sont prélevés dans le milieu pour des usages domestiques, agricoles et industriels et 152,7 millions de mètres cubes sont prélevés dans les rivières et les aquifères de l’île pour alimenter 393 900 abonnés.

Nous devons améliorer notre taux de rendement je veux parler des pertes en eau sur le réseau, des fuites d’eau.

Ainsi 40 % de l’eau prélevée n’arrive pas à nos robinets et sont perdus dans la nature.



L’Insee rappelait qu’en 2020 à La Réunion 40 000 personnes sont fréquemment confrontées à une eau potable de mauvaise qualité.



Dans quelques années nous aurons 1 million d’habitants, Le défi est immense. Aurons-nous suffisamment de réserve pour faire face à la demande ? Aurons-nous à faire face à des périodes de sécheresse importante ? Il est de notre devoir d’anticiper et de jeter les bases d’un programme ambitieux.



A La Réunion nous devons être plus vigilant et créatif avec des actions innovantes. Il faut un véritable plan de sauvegarde d'urgence dans lequel on s'engage dès maintenant à :



- fournir de l'eau potable à tous les Réunionnais en améliorant les réseaux

- réduire les énormes pertes constatées sur les réseaux ( les fermiers et intercommunalité)

- mettre en place partout la récupération d'eaux pluviales

- réutiliser l'eau qui est traitée et qui est aujourd'hui jetée donc perdue dans les rivières ou en mer. Cette réutilisation pour arroser les terres agricoles, les terrains de foot, les espaces verts...

- agir pour permettre à des endroits comme Dos D Âne, Ravine à Malheur … d'avoir l'accès à l'eau de manière régulière

- mettre en place les équipements nécessaires pour traiter les eaux usées en eau potable pour les espaces extérieurs

- exiger des zones perméables sur toutes les constructions afin de permettre aux eaux de pluie de s'infiltrer dans le sol et l'enrichir

- prévoir le dessalement de l’eau de mer



En cette Journée Mondiale de l'Eau, C'est une réflexion et des idées que je partage avec les Réunionnais

Je vous encourage vivement à réfléchir à ces enjeux cruciaux et à envisager les actions que nous pouvons entreprendre, tant au niveau individuel que collectif, pour préserver cette ressource essentielle pour la vie sur Terre.

Dans l'attente de votre engagement et de votre action.

A bientôt

Erick Fontaine