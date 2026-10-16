Loi intégrale contre les violences sexuelles : une victoire historique, fruit du long combat des femmes debout

L’Union des Femmes Réunionnaises (UFR) salue avec une immense émotion et une fierté profonde l’adoption à l’unanimité, par l’Assemblée nationale, de la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles.

Ce vote historique marque le couronnement de décennies de mobilisation nationale, de marches, de plaidoiries et de luttes acharnées pour que la dignité, la sécurité et le corps des femmes et des enfants soient enfin protégés de manière systémique par la République. Nous avons tenu bon, et le pouvoir législatif nous a enfin entendues.

Depuis notre création en 1958, l’UFR se bat pour la dignité des femmes réunionnaises et notre mot d’ordre n’a jamais dévié : "Fanm la Rényon, fanm debout".

Ce long combat, initié par nos pionnières et porté à travers les générations, s'est construit face à des réalités territoriales brutes. C'est dès 2006 que l'UFR a été la toute première à formuler officiellement la demande d'une telle « loi intégrale », inspirée par le modèle avant-gardiste espagnol.

Vingt ans plus tard, la ténacité de notre engagement trouve sa consécration. Qu’il s'agisse des traumatismes historiques liés aux atteintes intolérables faites au corps des Réunionnaises ou de la libération de la parole, l'UFR a toujours été en première ligne.

Cette victoire appartient légitimement à toutes celles qui ont osé briser le silence et à toutes les militantes qui ont refusé la fatalité.

Face à ce continuum de violences, la réponse ne pouvait plus être fragmentée. En gravant dans le marbre de la loi un socle minimal d'enquêtes obligatoires, la pénalisation autonome de l'inceste, le durcissement contre le cyberharcèlement et la reconnaissance des violences obstétriques, cette loi intégrale pose les fondations d'une protection globale.

C’est la fin de l’impunité.

L’UFR reste pleinement vigilante pour la suite du calendrier parlementaire. Nous appelons solennellement les sénateurs à maintenir cette unité transpartisane lors de l'examen en janvier 2027.

Surtout, nous rappelons à l'État ses obligations : cette loi ne sera "intégrale" que si le gouvernement débloque des moyens financiers massifs – évalués entre 3 et 4 milliards d'euros au niveau national – et si ces ressources sont concrètement déployées sur notre île pour financer les structures d'accompagnement et la formation des agents.

Le plus long combat de notre histoire moderne vient de franchir un cap décisif, et nous ne relâcherons pas notre effort tant que cette loi ne sera pas pleinement appliquée sur le terrain. Le Secrétariat de l’Union des Femmes Réunionnaises

Fanm la Rényon, fanm debout.

L’Union des Femmes Réunionnaises











