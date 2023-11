Mayotte en détresse : Entre chants et danses, des défis urgents

Mayotte, département d'Outre-Mer, le plus médiatisé ces dernières années, continue de s'enliser dans une spirale de fragilité sociale, économique et migratoire. Les conditions de vie difficiles, la surpopulation, et le manque criant d'infrastructures adaptées plongent notre île dans une crise qui s'aggrave de jour en jour. Les services publics sont à bout de souffle, incapables de faire face à une demande en éducation, en santé et en emploi qui dépasse largement leurs moyens. Cette réalité s'accompagne d'une crise de sécurité grandissante et d'une crise de l'eau qui rappellent les heures sombres de notre histoire, pesant lourdement sur le quotidien des Mahoraises et des Mahorais. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Face à la crise de l'eau, le gouvernement a décidé d'agir en envoyant en urgence, Monsieur Philippe Vigier, le Ministre délégué chargé des Outre-Mer, pour une visite éclair de 48 heures à Mayotte. Cette visite a été accueillie par une mobilisation impressionnante, pour ne pas dire choquante d'une comité, venue en masse à l'aéroport Marcel Henry pour accueillir le ministre, aux côtés d'élu.e.s locaux, dans une ambiance de chants et de danses alors que l'heure doit être à la mobilisation et au travail. Cet accueil choquant témoigne du mépris à l'égard des Mahoraises et des Mahorais ! Nous rejetons fermement ce type d'agissement car derrière cette apparente sérénité qui sera sans doute mise en avant par les médias, cacheront les problèmes profonds et insolubles de notre territoire. Les inégalités socio-économiques sont criantes, les infrastructures demeurent sous-développées, limitant l'accès à des services essentiels tels que l'eau potable, un droit fondamental inscrit dans notre pays, et des soins de santé, d'éducation de qualité pour de nombreuses personnes.

La question de la sécurité est également alarmante. Mayotte fait face à une hausse de la délinquance, ce qui pèse lourdement sur le quotidien de la population et crée un climat d'insécurité que nous ne pouvons ignorer, minimisés. Face à l'urgence de la situation, il est crucial que le gouvernement accorde une attention soutenue à Mayotte et alloue des ressources adéquates pour faire face à ces problèmes pressants et améliorer la vie de nos concitoyens. Les chants et les danses qui ont accueilli le ministre ne doivent pas faire oublier l'indignité de la situation que nous vivons au quotidien. Il faut montrer la réalité des choses, du climat insupportable que nous vivons. Ces crises ne datent pas d'aujourd'hui et si rien de concret n'est pas mis en place, on répétait les mêmes crises les mois, les années à venir. Les Mahorais.es ne veulent pas d'une visite photogénique avec des annonces à nous endormir!

Il est temps de prendre des mesures concrètes pour résoudre les problèmes structurels qui affligent Mayotte. Les Mahorais méritent une vie meilleure, avec un accès équitable à l'eau potable, à des services de santé de qualité, à des infrastructures modernes, et à une sécurité renforcée. Nous ne pouvons plus nous taire face à cette détresse. Il est temps d'agir pour l'avenir de Mayotte dès maintenant.

Collectif Ré-MaA