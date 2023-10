Mobilisation du 13 mai : "le pouvoir d’achat et les salaires sont les revendications du monde du travail"

Ce vendredi 13 octobre 2023, l’intersyndicale organise deux manifestations, à Saint-Denis et Saint-Pierre. Au cœur des préoccupations, il y a l’augmentation des salaires, notamment les plus bas, et l’amélioration des conditions sociales (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Dans le texte de l’appel à manifester, les syndicats précisent que "le pouvoir d’achat et l’augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux, sont toujours les revendications du monde du travail". Ils demandent aux employeurs d’ouvrir les débats en tenant compte de l’ égalité homme-femme, le changement climatique etc.

Le Parti Communiste Réunionnais invite les Réunionnaises et Réunionnais à participer nombreux à ces deux rendez-vous. Il rappelle les conclusions de sa Conférence du 25 juin 2023:

- Une prime exceptionnelle pour les bas revenus,

- La revalorisation de tous les salaires pour faire face à la cherté de la vie,

- Un projet réunionnais fait par les Réunionnais pour les Réunionnais.

Bureau de presse du PCR.