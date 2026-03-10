Mon père n'a pas d'héritier politique

L’héritage politique ne se revendique pas. Il se prouve à travers les actes, la fidélité.

Comment certains candidats peuvent aujourd’hui se prétendre être l’héritier politique de mon père après avoir déposé de nombreuses plaintes contre lui et aujourd’hui avoir une pensée pour lui, avoir les mêmes valeurs que lui.

Certains candidats utilisent l’intelligence artificielle afin de diffuser de fausses informations pour tromper les électeurs de Saint-Pierre.

Arrêtez la supercherie, arrêtez le mensonge.

Je n’ai jamais au grand jamais participé à d’autres meetings politiques autres que ceux de mon père et de Monsieur David Lorion.

Saint-Pierroises, Saint-Pierrois, je vous demande de faire le bon choix le 15 mars 2026.