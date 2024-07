Nouvelle attaque de chiens errants à l’Étang-Salé : Génération Écologie alerte le Préfet

Tribune libre de Vincent Defaud et Frédéric Agathe

La commune de L’Etang-Salé a été une nouvelle fois la scène d’une attaque d’une meute de chiens errants ce samedi 13 juillet 2024. Un usager de la forêt étang-saléenne a été victime de morsures. C’est la deuxième fois en une dizaine de jours que ce lieu connaît une attaque de chiens errants.

Monsieur Le Préfet,

Dans un précédent communiqué, en date du 04 juillet 2024, Génération Ecologie avait alerté l’opinion sur la responsabilité du maire de L’Etang-Salé qui a la compétence de la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de sa commune. En effet, conformément à l’article L. 211-19-1 du Code rural interdit de laisser divaguer sur la voie publique les animaux domestiques. Confronté à des chiens errants, le maire est habilité à intervenir au titre de son pouvoir de police générale et d’un pouvoir de police spéciale que lui confère le Code rural.

En effet, outre son pouvoir de police générale (art. L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT), le maire détient un pouvoir de police spéciale (art. L. 211-22 du Code rural) en matière de chiens errants. À ce titre, il peut prendre un arrêté interdisant la divagation des animaux, enjoignant aux propriétaires de tenir leur animal en laisse, les avertissant que tout chien errant trouvé sur la voie publique pourra être capturé et conduit à la fourrière.

L’art. L. 211-27 du Code rural prévoit aussi que "le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’art. L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux".

De plus, en vertu de l’art. R. 211-12 du Code rural, le maire doit informer la population, par un affichage permanent en mairie et tout autre moyen utile, des modalités de prise en charge des animaux errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune.

Génération Ecologie réitère donc ses propositions de prise de décisions concrètes : captures, stérilisation et sensibilisation/sanction des propriétaires d’animaux divagants. Il est impératif d’appliquer en urgence ces dispositions pour juguler l’errance et la divagation animales dans le respect du bien être animal car cette situation est, finalement, synonyme de maltraitance animale.

Avec cette nouvelle attaque, force est de constater que la municipalité de L’Etang-Salé est manifestement dans l’incapacité de prendre les mesures nécessaires pour contenir l’errance et la divagation animales qui menacent la population étang-saléenne et les usagers de la forêt.

Ainsi Monsieur Le Préfet, Génération Ecologie La Réunion, vous sollicite pour prendre le relais sur ce dossier face à un maire incapable d’apporter des solutions pour ramener la sécurité sur notre territoire. Le préfet peut, en l’espèce, se substituer à un maire défaillant (article L. 2215-1 du CGCT). Les Etang-saléennes et Etang-saléens, tout comme les promeneurs et joggeurs de la forêt ont peur pour leur intégrité physique et celles de leurs enfants, de leurs proches. Il est temps de restaurer la sérénité dans notre Ville face au péril qui menace nos vies.

Toujours disposés au dialogue, nous vous présentons, Monsieur Le Préfet, nos salutations les plus républicaines.

Vincent Defaud, Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion et Frédéric Agathe, référent Génération Ecologie L’Etang-Salé