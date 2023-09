Place publique Réunion apporte son soutien à la liste menée par Audrey Bélim

Notre mouvement, soucieux d'une politique sociale et écologique ambitieuse, félicite l'union autour d'Audrey Bélim. En sortant de la logique des appareils politiques, cette liste portera les problématiques écologiques et sociales de notre territoire à la chambre haute avec la volonté de pousser l'état à investir vers une lutte active contre les situations de précarité et vers une plus grande autonomie énergétique et alimentaire.

C'est sur ces éléments que notre bureau réunionnais du mouvement fondé par Raphaël Glucksmann souhaite ses vœux de réussite à la liste "Défendre la Réunion.



Christophe Estève

Secrétaire régional de Place publique Réunion