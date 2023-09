Règlement Local de Publicité : les Hauts comme les Bas doivent être préservés

La commune de Saint-Paul a organisé ce mardi 5 sept, au Cimendef, une réunion publique afin de présenter les propositions de son futur Règlement Local de Publicité. L’association Paysages de France a pu participer afin de remonter certaines propositions visant à améliorer le projet communal.

L’association ne peut que féliciter la mairie de vouloir supprimer la publicité scellée au sol sur la zone balnéaire et le centre-ville car ce sont des périmètres géographiques très pollués par cette publicité très grand format envahissante.

En revanche, elle est très surprise du traitement réservé à toute la zone des hauts de la commune qui comprend les agglomérations de Saint Gilles les hauts, la Saline les hauts, l’Eperon, Fleurimont, Bernica, Plateau Caillou, Bellemène et la Plaine Saint Paul, puisqu’il est prévu que la publicité grand format y soit maintenue à une surface de 10.5 m², à raison d’un panneau par unité foncière.

On constate que la zone des hauts de la commune est actuellement au moins aussi saturée en publicité que la zone des bas plus touristique alors qu’elle présente nettement moins d’activités économiques la justifiant. Il a par exemple été comptabilisé 97 faces publicitaires géantes entre le rond point de l’Eperon et celui de Fleurimont sur une distance de seulement 3.6 km, soit 1 dispositif publicitaire tous les 37m... Tel qu’envisagé, le nouveau RLP réduirait de seulement 25 % la publicité sur cette portion alors qu’elle serait réduite de 100% dans les bas qui sont plus touristiques. Il serait plus cohérent que la zone des hauts qui concerne plusieurs dizaines de milliers d’habitants soit autant préservé, si ce n’est même davantage, que la zone balnéaire, dans la mesure où elle est à proximité immédiate d’espaces naturels remarquables (forêt des hauts, savane…).

L’association estime que les habitants des hauts ont le droit à bénéficier d’un cadre de vie épuré d’une publicité envahissante au même titre que les habitants des bas et appelle donc la commune à attribuer le même traitement publicitaire dans les hauts que dans les bas, à savoir une interdiction de la publicité scellée au sol, ou maximum limitée à 2m² sur des supports muraux inférieurs à 3m de haut. C’est la solution retenue sur le RLP de Saint Denis pour les quartiers résidentiels des hauts.

Il est normal que la publicité puisse être maintenue sur le territoire mais elle doit être réservée aux zones d’activités économiques de Savanna et de Cambaie.

Le slogan, Nou lé pa plus, nou lé pas moins, plus que jamais d’actualité.

Par ailleurs, les repérages effectués par l’association montrent que plus de 80% de la publicité actuellement visible sur ces grands formats sur La Réunion est le fait de multinationales qui se livrent une guerre commerciale sans merci, au détriment de la qualité de vie des habitants. Elle ne participe donc pas à développer les commerces de proximité qui n’ont pas les mêmes capacités financières pour s’afficher. Elle a au contraire tendance à accentuer la dévitalisation des commerces du centre-ville et des zones urbaines.

Paysages de France attire également l’attention de la commune sur l’éclairage nocturne de ces publicités puisque le RLP prévoit seulement une interdiction d’éclairage entre 22h et 6h du matin. Quel intérêt y a-t-il à autoriser un éclairage la nuit ente 19h et 22h alors qu’il y a très peu de circulations sur les routes le soir ? La commune se doit d’interdire totalement l’éclairage de toute publicité afin de préserver la nuit noire nécessaire à la sauvegarde de la biodiversité et au repos des habitants.

A l’heure de l’urgence climatique et de l’appel permanent à la sobriété énergétique, n’est il pas incohérent d’autoriser ce gaspillage énergétique ?

Nous espérons vivement que la mairie retiendra ces propositions qui permettront de faire de ce règlement local un des plus ambitieux de France.