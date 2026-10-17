Rencontre avec la vice-présidente de la Région, Céline Sitouze

Le Front Soutien Lycéen (FSL), représenté par son porte-parole, Yusuf Ramchurn, a rencontré Céline Sitouze, vice-présidente du Conseil régional de La Réunion, afin de lui présenter les principales revendications des lycéens réunionnais et d'échanger sur les solutions envisageables.

Huit revendications portées par le FSL

Au cours de cette rencontre, le Front Soutien Lycéen a attiré l'attention de la Région sur huit problématiques majeures qui affectent le quotidien des élèves :

- Parcoursup : la contestation du système actuel et la demande de sa suppression.

- Le manque de professeurs : des difficultés qui pénalisent les apprentissages et la réussite scolaire.

- Les fortes chaleurs dans les salles de classe : des conditions de travail difficiles, notamment en raison du manque de ventilation.

- Les emplois du temps trop chargés : une organisation des cours qui peut nuire au bien-être des élèves.

- Les trous entre les cours : des heures d'attente qui compliquent les journées scolaires.

- L'état des sanitaires : des toilettes parfois insalubres, un manque de savon et de papier toilette ainsi que des portes cassées.

- La pause méridienne insuffisante : un temps de déjeuner jugé trop court par les élèves.

- La présence de nuisibles dans certains lycées : une situation qui soulève des préoccupations en matière d'hygiène.

- La Région annonce des pistes d'amélioration -

Lors de cet échange, Céline Sitouze a rappelé que le Conseil régional avait déjà mis en place plusieurs dispositifs en faveur des lycéens. Elle a également précisé que toutes les problématiques évoquées ne relevaient pas directement de la compétence de son administration, tout en s'engageant à transmettre les doléances aux autorités concernées.

Concernant la pause méridienne, elle a annoncé : "Très prochainement, on déploiera plus de fil concernant la pause méridienne."

Au sujet des sanitaires, la vice-présidente a indiqué qu'elle ferait réaliser un état des lieux dans la majorité des lycées afin de mieux identifier les difficultés rencontrées.

Elle a également souligné l'importance accordée au bien-être des élèves : "Le plus important pour nous, c'est le bien-être de mes élèves."

- Le FSL maintient sa demande concernant Parcoursup -

De son côté, Yusuf Ramchurn, porte-parole du Front Soutien Lycéen, a également insisté sur la question de Parcoursup et sur la nécessité de revoir le système d'accès à l'enseignement supérieur.

Pour le FSL, l'égalité des chances doit rester une priorité. L'organisation estime que chaque lycéen doit pouvoir envisager son avenir et poursuivre ses études dans des conditions équitables.

Cette rencontre constitue une étape dans les démarches engagées par le Front Soutien Lycéen pour faire entendre la voix des élèves auprès des institutions réunionnaises.

Le FSL entend poursuivre son travail de représentation et rester attentif aux suites données aux engagements annoncés, notamment concernant les sanitaires, les conditions de travail en classe et le temps consacré à la pause méridienne.

Le Front Soutien Lycéen réaffirme sa volonté d'obtenir des mesures concrètes pour améliorer les conditions de scolarité et défendre les droits des lycéens de La Réunion.

Front Soutien Lycéen (FSL)

La voix des lycéens réunionnais.