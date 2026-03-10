Saint-Leu : Rahfick Badat appelle l'"électorat silencieux" a se mobiliser

À quelques jours du scrutin municipal, Rahfick Badat, candidat a Saint-Leu, appelle les électeurs à s'exprimer librement dans les urnes et à ne pas céder aux pressions.

"On est en train d'instaurer sur notre commune un climat de peur. N'ayez pas peur. (...) L'electorat silencieux fera la difference."

La sequence video de cette declaration est disponible :





Rahfick Badat invite celles et ceux qui n'osent pas s'exprimer publiquement a faire entendre leur voix par le vote, dans le calme et avec responsabilité.