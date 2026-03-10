Saint-Paul : la déception des jeunes face au silence de Bruno Retailleau et un positionnement en faveur de LFI

À quelques jours du scrutin municipal, des jeunes Saint-Paulois dénoncent le silence du président des Républicains après leur interpellation et s’inquiètent du risque que la division de la droite permette à la majorité soutenue par LFI de se maintenir (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

1. Monsieur Retailleau, notre constat

Monsieur Bruno Retailleau, il y a quelques jours nous avons pris l’initiative, en tant que jeunes Saint-Paulois attachés aux valeurs de la droite républicaine, de vous adresser une lettre ouverte. Nous souhaitions vous alerter sur les inquiétudes profondes qui existent aujourd’hui à Saint-Paul face à la division de la droite à quelques jours d’une élection municipale décisive. Notre démarche était respectueuse, sincère et motivée par le seul intérêt de notre commune. Pourtant, à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse. Ce silence est d’autant plus surprenant que vous avez choisi de vous déplacer à La Réunion et de soutenir publiquement l’une des stratégies politiques qui nourrit précisément ces inquiétudes. Les Saint-Paulois, et en particulier les jeunes, sont aujourd’hui témoins de cette situation.

2. Monsieur Retailleau, le risque LFI est réel

Monsieur Retailleau, vous affirmez régulièrement au niveau national que pas une seule voix ne doit aller à La France Insoumise. À Saint-Paul pourtant, la situation politique est claire : la majorité sortante conduite par Emmanuel Séraphin s’appuie sur une alliance incluant La France Insoumise. Dans ce contexte, la division de la droite peut mécaniquement conduire à permettre le maintien de cette majorité à la tête de la plus grande commune de La Réunion. Ce risque est réel, et c’est précisément ce danger que nous souhaitions vous exposer.

3. Monsieur Retailleau, la déception d’une génération

Monsieur Retailleau, pour les jeunes que nous sommes, la déception est profonde. Nous avons grandi avec l’idée que la politique devait être un engagement au service de l’intérêt général, guidé par la cohérence et la responsabilité. Nous avons besoin de repères, d’une parole politique claire et d’une vision pour l’avenir de notre territoire. Aujourd’hui, nous avons le sentiment que les logiques d’appareil et les stratégies personnelles prennent trop souvent le pas sur l’intérêt collectif. Cette situation nourrit un doute profond chez de nombreux jeunes électeurs qui aspirent à une politique différente.

4. Monsieur Retailleau, une contradiction incompréhensible

Monsieur Retailleau, les déclarations que vous portez au niveau national apparaissent aujourd’hui en contradiction avec votre position à Saint-Paul. Vous affirmez combattre La France Insoumise et refuser toute complaisance à son égard. Pourtant, en soutenant une stratégie qui entretient la division de la droite dans notre commune, vous contribuez indirectement à créer les conditions d’un maintien de la majorité soutenue par LFI. Les électeurs de droite ne comprennent pas cette incohérence.

5. Monsieur Retailleau, la stratégie de Cyrille Melchior

Monsieur Retailleau, la position adoptée par Cyrille Melchior, qui refuse toute perspective d’union et maintient une stratégie de division, est aujourd’hui au cœur des inquiétudes que nous exprimons. Une telle posture, à quelques jours d’un scrutin décisif pour Saint-Paul, pose une question fondamentale : les ambitions politiques individuelles doivent-elles primer sur l’intérêt général de notre commune ?

6. Monsieur Retailleau, une ambiguïté politique inquiétante

Monsieur Retailleau, nous constatons également sur le terrain un rejet grandissant de cette stratégie par de nombreux électeurs. La candidature de Cyrille Melchior apparaît aujourd’hui marquée par une ambiguïté politique forte, notamment en raison de sa proximité assumée avec le pouvoir d’Emmanuel Macron, alors même qu’il se présente comme le candidat de la droite. Cette confusion brouille les repères politiques et nourrit un sentiment de défiance chez de nombreux citoyens.

7. Monsieur Retailleau, notre choix

Monsieur Retailleau, en prenant aujourd’hui les Saint-Paulois et la presse à témoin, nous voulons vous dire clairement que notre génération refuse que l’avenir de notre commune soit sacrifié à des stratégies politiques ou à des logiques de carrière. Nous faisons le choix de la clarté et de la responsabilité. Face à ces incohérences, nous appelons les électeurs à sanctionner politiquement les postures ambiguës qui risquent de fragiliser Saint-Paul. Parce que notre commune mérite mieux que des divisions stériles et parce que notre génération mérite une politique plus honnête et tournée vers l’avenir.

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’expression de notre profond attachement aux valeurs républicaines.

Jeunes Saint-Paulois engagés pour l’avenir de leur commune

Citoyens de droite de Saint-Paul

Attachés aux valeurs républicaines et à l’avenir de notre commune