Sociétés en difficulté : "des milliers d’entreprises risquent de fermer"

Compte tenu de la situation financière difficile des TPE et PME, soulevée par différents syndicats et suite à la mobilisation du CSAPR ces derniers jours sur le problème des dettes fiscales et sociales des petites entreprises, j'ai engagé des actions afin de porter leurs revendications.

Ces difficultés qui s’aggravent, selon ces syndicats mais aussi selon les témoignages recueillis au sein de mon bureau parlementaire, seraient dues à la conjoncture économique actuelle et à la pression des organismes, notamment de la CGSS.

J'ai également sollicité des rendez-vous avec les Présidents de la CCIR et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

La rencontre avec le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion a eu lieu ce matin même à 11h30, et celle avec le Président de la CMA se fera en début de semaine prochaine.

L’objectif de ces rendez-vous est, avant tout, de dresser un état des lieux, évaluer la santé des entreprises, comprendre les raisons des difficultés, passer en revue les différents dispositifs d’aides existants, et voir comment interpeller les pouvoirs publics.

En effet, nous ne pouvons rester dans cette situation, car des milliers d’entreprises risquent de fermer, ce qui entraînerait la perte de nombreux emplois et fragiliserait gravement notre tissu économique. N’oublions pas que derrière tout cela se cachent des drames familiaux, des vies de foyers brisées.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale doit pouvoir fournir clairement le montant des dettes, plutôt que de se baser sur des chiffres erronés dans de nombreux cas, et c’est à l'entreprise de prouver sa bonne foi. Cette situation n'est plus acceptable. La détérioration du service public (en raison du manque de moyens à la CGSS) ne doit pas être un des facteurs qui met en difficulté les entreprises.

Il est donc impératif d'agir différemment en mobilisant toutes les forces pour sensibiliser l'État et obtenir des mesures spécifiques pour notre économie, nos entreprises, et ainsi préserver les emplois.

Selon le Président de la CCIR, Monsieur Pierrick Robert, la situation des entreprises locales est très alarmante. Il convient d'agir de toute urgence.

En premier lieu, les poursuites engagées contre les entreprises fragiles doivent être suspendues le temps de faire un état détaillé de la situation actuelle. De plus, la mise en place d'un guichet unique avec une cellule psychologique doit voir le jour à la sécurité sociale, et l'échelonnement des dettes doit pouvoir s'étaler sur 60 mois.

En second lieu, il est nécessaire d'agir différemment en mobilisant toutes les forces pour sensibiliser l'État afin d'obtenir des mesures spécifiques pour notre économie et nos entreprises. Car face à une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles sont

requises.

Notre situation économique et sociale est totalement différente de celle de l'Hexagone, et le gouvernement doit impérativement en tenir compte. Face à cette gravité, j'appelle à l'unité.

Jean Hugues Ratenon