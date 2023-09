Soutien au peuple marocain

C'est avec une immense tristesse et une profonde solidarité que nous adressons nos pensées au peuple marocain.

Le séisme qui a frappé l'ouest du Maroc a plongé le pays dans l'effroi et le deuil.

À ce jour, plus de 2000 personnes sont décédées et des milliers sont blessées. Le bilan s'alourdit de jour en jour et nous accueillons l'élan de solidarité porté par l'ONU et l'Union Européenne comme légitime et nécessaire pour aider le Maroc à affronter cette terrible épreuve.

Nous avons appris que dès les premières minutes qui ont suivi le tremblement de terre, le proviseur du lycée français de Marrakech avec le président du conseil consulaire, Caryl Gervereau, en collaboration avec les associations sur place, ont participé à "des actions de secours et de don de sang".

Tous les membres du bureau de Place publique Réunion encouragent ces actions de solidarité et adressent leurs pensées les plus sincères aux familles endeuillées et aux sinistrés.

Jean Eudes Dallou, référent régional de Place publique Réunion

Christophe Estève, secrétaire régional de Place publique Réunion